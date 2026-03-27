Waterfront Mall, debutto tra code e “coming soon”: ecco cosa c’è (e cosa manca)

Genova. L’inaugurazione era fissata alle 15, ma già dalle 14 davanti al Palasport c’era una lunga coda di persone ansiose di scoprire la nuova galleria commerciale, il cosiddetto Waterfront Mall.

Addetti alla sicurezza davanti alle entrate, l’odore di vernice che aleggia ancora nell’aria, il Waterfront Mall è diventato finalmente realtà dopo anni di lavori e non poche polemiche. Impossibile non chiedersi in che modo il nuovo polo commerciale impatterà sul tessuto economico del centro, anche se le attività commerciali al suo interno dovevano rispettare il requisito della tematicità: promozione del territorio e sport, per fare da traino – e viceversa – alla nuova arena.

Aperto il 70% delle attività: “Ad aprile saliremo al 90%”

Camminando per il piano terra e il primo piano ancora deserti si notano diversi spazi con la scritta “coming soon”, a conferma del mancato riempimento di tutti i locali: “ A oggi è aperto il 70% dei locali commerciali. Sono 70 attività di cui 19 di ristorazione – spiega Giorgia Dalle Fratte, AD di Genova Retail – Il secondo piano sarà dedicato a una parte di servizi. È prevista un’area ancora più dedicata al leisure e un’attività sportiva. I dipendenti sono 800. La commercializzato dei locali è praticamente al 100%, in un paio di settimane vedremo già il raggiungimento del quasi il 90% della realtà commerciali aperte”.

I marchi e le insegne della ristorazione

Tra i marchi ci sono Cisalfa, Original Marines, Golden Point, North Nails, Piombo, Fracomina, Blue Spirit, Gioielli di Valenza, Vision Ottica, Tim e Wind, e poi Pinalli, Naima, Legami Toy Super, Roncato, Mondadori.

Tra le insegne dei ristoranti spiccano invece McDonald’s, Alice Pizza, Cioccolati Italiani, MoroMare, Jappami, Teriyaki, Popeye’s, Machi Poke. In totale 27mila metri quadrati al piano terra e 15mila metri quadrati al primo piano, tra cui spicca anche Coop.

Parco del Waterfront, Salis: “A giugno pronta la parte di Levante”

Uno spazio enorme, da cui si gode della vista aperta sul mare e il futuro parco del Waterfront: “È importante che questo luogo sul quale c’è stato un grande investimento funzioni e funzioni bene – ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, presente al taglio del nastro – Sapete tutti gli sforzi che stiamo facendo per l’arena sportiva, stiamo facendo di tutto per far sì che questo investimento poi veda un’evoluzione che possa gratificare sia che ha investito, sia chi ci vuole vivere sia chi vuole venire a passarci tempo libero”.

Si lavora anche agli altri tasselli del progetto Waterfront. A giugno sarà pronto il parco di Levante con relativo ascensore, in estate andrà a bando il parco di Ponente. Anche i lavori per la Casa della Vela stanno procedendo: “Ho incontrato personalmente il presidente della Federazione Vela qualche giorno fa – conferma Salis – È molto interessante per loro avere qua un punto nel quale organizzare dei grandi eventi sportivi internazionali. Ho incontrato anche il presidente della Federazione Internazionale, che ha intenzione di per portare a Genova degli eventi importanti e su questo lavoreremo”. Confermata anche la realizzazione di un hotel cinque stelle della catena Sofitel in fondo al Waterfront: “Siamo terminando le ultime autorizzazioni urbanistiche.

Il nodo dei commercianti e dei parcheggi, Beghin: “Giustamente intimoriti, ma li proteggeremo”

Resta da sciogliere il nodo dello scontento dei commercianti. Nei giorni scorsi Confcommercio Genova è tornata a ribadire la contrarietà al progetto del Waterfront Mall, definendola “una sfida senza precedenti per il commercio cittadino” e chiedendo alla giunta di realizzare nuovi parcheggi per il centro città. Il nuovo centro commerciale – o distretto tematico, come sottolineato più volte dai proprietari – mette a disposizione 750 posti auto su due livelli, disponibili gratuitamente nel primo weekend di apertura e poi a pagamento, con sconti per i clienti.

“I commercianti sono giustamente intimoriti da quello che avrebbe dovuto essere in origine un parco tematico e invece, per via delle autorizzazioni concesse precedentemente, è di fatto un centro generalista, seppur molto bello – sottolinea l’assessora al commercio del Comune di Genova, Tiziana Beghin – Lavoriamo affinché questo centro abbia successo, ma soprattutto lo abbia in termini di attrattività sovraregionale, anche grazie a eventi importanti come il quadrangolare del volley. Questa è una città che non cresce né dal un punto di vista numerico né da un punto di vista della capacità salariale dei suoi dei suoi cittadini ormai da anni, ed è evidente che aumentare l’offerta commerciale non può che essere fondamentalmente la spartizione di una torta. Detto questo, la parte sui parcheggi è l’esame da da decadi. Noi lavoriamo per migliorare la vita dei nostri commercianti e vigileremo affinché il tessuto commerciale sia sempre protetto”.

L’apertura della Coop nel Waterfront Mall

A investire nel Waterfront Mall è stata anche Coop, che ha deciso di aprire qui il suo nuovo punto vendita subentrando a Esselunga: “Ci siamo con orgoglio e ci siamo perché crediamo fortemente in questo progetto che andrà a rivalutare una delle aree più belle della nostra Genova e pensiamo che sarà un’area che darà lustro a Genova nella regione, ma anche a livello nazionale – sorride Roberto Pittalis, presidente di Coop Liguria – È un posto che teniamo a valorizzare con le eccellenze del territorio”.

Il nuovo supermercato aprirà a metà maggio, il primo a marchio Coop alla Foce, e offrirà spazi ai produttori della Liguria: “Già da oggi, quindi in fase ancora di preapertura, possiamo già trovarne alcuni che a rotazione saranno qui a portarci i loro prodotti, a mostrarceli e a portare le eccellenze della Liguriaanche al di fuori della dei confini regionali”.