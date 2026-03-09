Waterfront di Levante: via ai lavori per la riqualificazione delle mura storiche

Genova. Sono partiti questa mattina i primi lavori di riqualificazione del tratto di ponente delle Mura storiche nell’ambito del Waterfront di Levante, sotto corso Aurelio Saffi. L’intervento, da 1,8 milioni di euro, sarà realizzato tenendo conto delle indicazioni della Soprintendenza, con l’utilizzo di sistemi di ponteggi.

“La riqualificazione delle mura avverrà con un intervento di restauro del parametro lapideo, molto sensibile, composto da varie tipologie di calcari – spiega l’assessore alle opere strategiche e lavori pubblici – il progetto prevede l’eliminazione di elementi che si sono stratificati nei decenni, compromettendo l’originaria struttura delle antiche mura, per esempio: vecchi impianti dismessi, elementi in metallo, elementi di sostegno per affissioni oltre a vegetazione spontanea anche arbustiva. Verrà poi eseguita anche una pulitura per rimuovere patine e vari depositi, operazioni che saranno effettuate nel pieno rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza”.

Successivamente alle operazioni di pulizia, si passerà al restauro delle mura stesse, comprese le parti in cemento dei placcaggi che si trovano presso Batteria Stella: “La superficie in calcestruzzo verrà riqualificata e ripristinata nelle parti mancanti o in fase di distacco. A seguito dello svolgimento di specifiche campagne diagnostiche sui piloni della Sopraelevata, sono previsti puntuali interventi di risanamento alla base dei piloni con le migliori tecnologie al fine di aumentarne la durabilità nel tempo soprattutto nei confronti del clima aggressivo salmastro”. Il termine dei lavori è previsto entro il 2026.