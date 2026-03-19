Voto di scambio, assolta in appello l’ex parlamentare Gabriella Mondello

Genova. L’ex parlamentare Gabriella Mondello è stata assolta in appello “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di voto di scambio aggravato dall’aver agevolato le cosche mafiose di Lavagna. In primo grado era stata condannata a 8 mesi.

L’inchiesta era deflagrata nel 2016 e aveva portato allo scioglimento per mafia del Comune di Lavagna. Secondo gli inquirenti l’ex parlamentare, già sindaca di Lavagna per 24 anni, avrebbe interceduto per favorire l’elezione di Luigi Barbieri, diventato poi vicesindaco di Lavagna e considerato, da Mondello, un uomo di fiducia.

Anche Barbieri è stato assolto in appello. Sono diventate definitive invece le condanne per Paolo Nucera (16 anni e tre mesi) Francesco Antonio Rodà (5 anni e sei mesi) e Paolo Paltrinieri (5 anni) .

“Sono stati anni difficili con accuse che ho sempre respinto fin dall’ inizio. Devo ringraziare i miei familiari e amici che mi sono stati vicini in una vicenda che mi ha visto coinvolta senza la benché minima prova” ha detto Mondello, dopo la sentenza di appello.