Visite gratuite per le donne, nei prossimi weekend si replica a Villa Scassi e Galliera

Genova. “Dopo il grande successo del primo appuntamento di Donna in Salute – Open Week-end 2026, l’iniziativa dedicata alla prevenzione femminile promossa a Genova con visite gratuite e ad accesso diretto, che ha visto 633 pazienti visitate al Policlinico San Martino, stiamo lavorando per estenderla progressivamente anche alle altre province della Liguria“.

Lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò al termine del primo fine settimana di visite gratuite.

“L’ampia partecipazione registrata dimostra quanto sia importante offrire occasioni di screening e visite gratuite, che permettono di intercettare precocemente eventuali criticità e indirizzare le pazienti nei percorsi di cura più appropriati – ha aggiunto Nicolò – Le iniziative proseguiranno anche nei prossimi fine settimana di marzo all’ospedale Villa Scassi e al Galliera, e ci auguriamo che si confermino l’adesione e l’interesse dimostrati in questa prima tappa al San Martino”. Aprile sarà dedicato invece alla prevenzione maschile.

I prossimi appuntamenti

Sabato 21 e domenica 22 marzo all’ospedale Villa Scassi (orario 10-16), presso il padiglione 5, piano terra – piastra ambulatoriale. Saranno offerte: visita oncologica femminile, visita ginecologica con pap test ed ecografia transvaginale, visita senologica, consulenze di chirurgia plastica e ricostruttiva (oncologica) e psico-oncologia.

Chiuderà il calendario sabato 28 e domenica 29 marzo (orario 9-13) l’appuntamento al Galliera, presso gli ambulatori PAD -1 B6 (ingresso da via Volta 8). In programma:

• visite ginecologiche ed endocrinologiche gratuite

• consulenze ostetriche su preconcezione, gravidanza, preparto, puerperio e allattamento