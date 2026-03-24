Sestri Levante, 23enne denuncia il patrigno dell’ex fidanzato: “Mi ha violentato”

Genova. Una ragazza di 23 anni di Sestri Levante è stata ricoverata ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna dopo aver denunciato di aver subito una violenza sessuale.

L’autore della violenza sarebbe il patrigno dell’ex fidanzato, un uomo di circa quarant’anni. Secondo quanto appreso la giovane si sarebbe confidata con un’amica subito dopo essere uscita dall’appartamento dell’uomo, dove sarebbe avvenuta la violenza. L’amica ha poi chiamato i carabinieri.

I militari della compagnia di Sestri Levante hanno identificato e fermato l’uomo, di nazionalità rumena come la vittima ma residente in Italia da lungo tempo. Su indicazione della pm Daniela Pischetola al momento l’uomo è stato denunciato a piede libero in quanto non è stato fermato in flagranza di reato e non sussiste il pericolo di fuga.

Per la ragazza è scattato il protocollo previsto dal codice rosso e per questo è stata portata all’ospedale di Lavagna per gli accertamenti medici e il supporto psicologico. Nelle prossime ore sarà sentita dagli investigatori