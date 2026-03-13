  • News24
Arresto

Viola il divieto di dimora a Genova: arrestato 44enne con diversi precedenti per reati violenti

La polizia locale lo ha trovato in un appartamento di Marassi, dove non poteva risiedere e ha eseguito l'ordine di carcerazione emesso dal gip

carcere marassi

Genova. Un 44enne, con numerosi precedenti penali e già sottoposto al divieto di dimora nel comune di Genova, perché protagonista di diversi reati violenti, è stato arrestato dalla Polizia locale che ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione dopo un aggravamento della misura cautelare da parte del giudice.

L’uomo infatti, aveva numerose volte violato le prescrizioni ed è stato infatti rintracciato in un’abitazione a Marassi.

Il 44enne, che a febbraio si era resto protagonista di un fatto particolarmente grave avvenuto in via Gramsci, è stato portato in carcere.

 

