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Vinai lascia, Luca Petralia è il nuovo segretario del Consiglio delle autonomie locali

L'incarico di segretario supplente è stato affidato a Elena Rasori, vicedirettrice di Anci Liguria

Generico marzo 2026

Genova. Nella seduta odierna, il Consiglio delle autonomie locali (Cal) della Liguria ha approvato per acclamazione la nomina di Luca Petralia quale nuovo Segretario.

Petralia, vicedirettore di Anci Liguria e già segretario supplente dell’organismo, succede a Pierluigi Vinai – che assumerà l’incarico di direttore sociosanitario unico della Liguria presso l’Azienda Territoriale Sanitaria Ligure (ATSL) – nella guida della struttura tecnica del Cal, l’organo di consultazione tra Regione ed enti locali.

Contestualmente, l’incarico di segretario supplente è stato affidato a Elena Rasori, anch’essa vicedirettrice di Anci Liguria.

La nomina è stata ufficializzata dal presidente del Cal, Pierangelo Olivieri, con una comunicazione formale inviata al presidente del Consiglio regionale, Stefano Balleari, e al segretario generale, Augusto Pessina.

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