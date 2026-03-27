Viabilità Genova, le modifiche a traffico e sosta per cantieri ed eventi nei prossimi giorni

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale 27 marzo e il 2 aprile, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) La sospensione della corsia riservata ai bus in via Ronchi, tra Pegli e Multedo, per garantire una maggiore fluidità alla circolazione veicolare, nell’ambito dei lavori di realizzazione di una nuova rete di drenaggio in via Pacoret de Saint Bon e della stazione di rilancio delle acque nel torrente Varenna

2) In corso Torino, dal 30 marzo al 9 maggio, gli interventi di realizzazione delle fermate 466 e 467 nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, con il temporaneo spostamento delle fermate AMT Torino 1/Ruspoli e Torino 2/Barabino

3) Domenica 29 marzo, a Marassi, la Fiera di Primavera con divieti di transito e sosta già a partire dalle 6 del mattino

4) Domenica 29 marzo, a Bolzaneto, la Fiera di San Giuseppe con divieto di sosta già a partire dalla mezzanotte.

Nel dettaglio:

1) VIA RONCHI – NUOVA RETE DRENAGGIO VIA PACORET E STAZIONE RILANCIO TORRENTE VARENNA – SOSPENSIONE CORSIA RISERVATA TPL

Fino al 10 aprile tra Pegli e Multedo, per i lavori di realizzazione di una nuova rete di drenaggio in via Pacoret de Saint Bon e della stazione di rilancio delle acque nel torrente Varenna, oltre ai provvedimenti già entrati in vigore nei sottoelencati tratti stradali:

– via Ronchi, nel tratto compreso tra lungomare di Pegli e via Rostan:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata

– via Pacoret de Saint Bon, nel tratto compreso tra via dei Reggio e via Ronchi:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata,

per favorire una maggiore fluidità della circolazione stradale, in via Ronchi viene temporaneamente sospesa la corsia riservata ai mezzi di trasporto pubblico di linea urbana.

2A) CORSO TORINO – LAVORI FERMATA 466 PROGETTO 4 ASSI TPL

Dalle ore 21.00 del 30 marzo alle ore 24.00 del 9 maggio in corso Torino, per i lavori di realizzazione della fermata 466 previsti dal progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali entrano in vigore i seguenti provvedimenti:

FASE 1

– corso Torino, nel tratto compreso tra il civico 56 e via Ruspoli:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata veicolare in corrispondenza dello spartitraffico di levante.

FASE 2

– corso Torino, nel tratto compreso tra il civico 56 e via Antonio Cecchi:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. la fermata del servizio del Trasporto Pubblico Locale Torino 1/Ruspoli (cod. 466) è temporaneamente ricollocata all’altezza dei civici 58 e 58A

4. divieto di fermata veicolare in corrispondenza dello spartitraffico di levante.

2B) CORSO TORINO – LAVORI FERMATA 467 PROGETTO 4 ASSI TPL

Dalle ore 21.00 del 30 marzo alle ore 24.00 del 9 maggio in corso Torino, per i lavori di realizzazione della fermata 467 previsti dal progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali entrano in vigore i seguenti provvedimenti:

FASE 1

– corso Torino, nel tratto compreso tra via Barabino e via Pisacane:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata veicolare in corrispondenza dello spartitraffico di levante.

FASE 2

– corso Torino, nel tratto compreso tra il civico 42 e via Pisacane:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. la fermata del servizio del Trasporto Pubblico Locale Torino 2/Barabino (cod. 467) è temporaneamente ricollocata all’altezza dei civici 32 e 34

4. divieto di fermata nel tratto antistante al civico 34

5. divieto di fermata veicolare in corrispondenza dello spartitraffico di levante.

3) MARASSI – DOMENICA 29 MARZO – FIERA DI PRIMAVERA

Domenica 29 marzo a Marassi, per consentire il regolare svolgimento della Fiera di Primavera, entreranno in vigore le seguenti disposizioni:

Dalle 6.00 alle 19.00, o comunque fino a cessate esigenze, divieto di transito veicolare e divieto di sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata, in:

– via Canevari (tratto a monte dall’intersezione con corso Montegrappa escluso) fino a via Bobbio compresa fino al civico 2 rosso

– piazzetta Attilio Firpo

– piazza Gian Domenico Romagnosi

– via Orfani

– piazza Artoria

– largo Autieri d’Italia

– parcheggio area ex Bocciardo sito in via Canevari.

Dalle 6.00 alle 19.00, o comunque fino a cessate esigenze, divieto di transito veicolare in:

– via di Pontenuovo

– via Ponterotto

– via Federico Vinelli

– piazza del Canto

– viale Ansaldo

– viale Varni

– via dei Greti

– via del Castoro.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

4) BOLZANETO – DOMENICA 29 MARZO – FIERA DI SAN GIUSEPPE

Domenica 29 marzo a Bolzaneto, per consentire il regolare svolgimento della Fiera di San Giuseppe, saranno adottate le seguenti disposizioni:

1) Dalle ore 6.00 alle ore 24.00, divieto di transito veicolare – tranne che per i veicoli afferenti alla Fiera – in:

– via Bolzaneto, nel tratto compreso tra via Giro del Vento e via Fra’ G. Pantaleo

– via Luciano Zamperini

– via Filippo Bettini

– via Ruggero Bonghi

– via Orietta Doria

– via Asolone

– via Carlo Stuparich

– via Giro del Vento nel tratto compreso tra via Bolzaneto e via Geminiano.

2) Dalle ore 00.00 alle ore 24.00, divieto di sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata, in:

– via Bolzaneto, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra via Giro del Vento e via Fra’ G. Pantaleo, con esclusione del parcheggio a zona disco sito all’inizio della via lato destro

– via Luciano Zamperini, ambo i lati

– via Filippo Bettini, ambo i lati

– via Ruggero Bonghi, ambo i lati

– via Orietta Doria, ambo i lati

– via Carlo Stuparich, ambo i lati

– via Asolone, ambo i lati

– via Giro del Vento, ambo i lati, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Reta e via Geminiano

– via Benedetto Castiglione, ambo i lati

– via Agostino Oldoini, ambo i lati.

3) Dalle ore 6.00 alle ore 24.00, doppio senso di circolazione in via Giro del Vento, tra via Bolzaneto e via Reta.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.