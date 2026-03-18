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Via Pré: si butta dalla finestra per sfuggire a un controllo della finanza: 35enne grave al San Martino

Nello stabile è in corso una vasta operazione delle fiamme gialle anti contraffazione

Auto guardia di finanza fiamme gialle

Genova. Un uomo di circa 35 anni di nazionalità senegalese si è gettato dalla finestra di un appartamento in via Pré nel centro storico genovese probabilmente per sfuggire a una perquisizione della guardia di finanza che questo pomeriggio ha in corso un’operazione anti contraffazione.

Secondo le prime informazioni i finanzieri non erano ancora entrati nell’appartamento ma l’uomo, forse spaventato dal trambusto nello stabile si sarebbe lanciato dal secondo piano dell’edificio.

Sul posto la croce verde genovese e l’automedica del 118. L’uomo, cosciente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

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