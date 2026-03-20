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Tegola

Via Emilia, interdetto il passaggio veicolare a causa dei tombini “sfondati”: le modifiche ai percorsi dei bus

Quella parte di strada resterà chiusa fino al ripristino del manto stradale

via emilia
Foto d'archivio

Genova.  Nuova tegola per la delicata viabilità della Valbisagno. Dopo il cedimento della strada a causa dello sfornellamento dei tombini verificatosi ieri pomeriggio, il tratto di via Emilia a fianco del cantiere in alveo dello Scolmatore è stato interdetto al traffico per poter procedere con gli interventi di ripristino.

Per questo motivo sono state necessarie alcune modifiche per quanto riguarda il trasporto pubblico: il percorso delle linee 13, 14, 715, 725, 726, 728 e N1 sarà modificato. In direzione monte i bus, giunti alla fermata Emilia 4 / Sciorba proseguono lungo ponte Gallo, via Adamoli, ponte Fleming, rotatoria di Molassana, dove riprendono il regolare percorso. Per la direzione centro, il percorse rimane regolare.

Per quanto riguarda la linea integrativa i21, non viene effettuata la fermata Emilia 5 / Faenza. La linea integrativa i21/ (via G. De Vincenzi – via Olivo) non effettua le fermate: Emilia 5 / Faenza, Emilia 6 / Rocca e Emilia 7 / Molassana.

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