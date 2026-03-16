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Ancora

Via Emilia di nuovo chiusa per un tombino a rischio cedimento, disagi al traffico in Valbisagno

Veicoli deviati su via Piacenza o sulla viabilità di sponda sinistra. Era già successo a gennaio

polizia locale genova, vigili

Genova. Disagi al traffico in Valbisagno dove la polizia locale è stata costretta a chiudere nuovamente al traffico via Emilia tra via Donne della Resistenza e il civico 48 rosso.

Il motivo è un tombino ammalorato, quindi a rischio cedimento, segnalato in mattinata. Era già successo a gennaio.

Dopo la verifica sul posto, gli agenti hanno ritenuto che fosse effettivamente pericoloso il transito veicolare e hanno deciso di interdire il tratto interessato in attesa dell’intervento dei tecnici per la probabile sostituzione del chiusino. In quel punto la carreggiata è ristretta a causa del cantiere dello scolmatore del Bisagno, quindi non c’erano alternative.

I veicoli, compresi i bus Amt, vengono deviati su via Donne della Resistenza per tornare indietro tramite via Piacenza, oppure sul ponte Ugo Gallo per raggiungere la viabilità di sponda sinistra.

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