Giovedì e venerdì via Bobbio chiusa per lavori in direzione monte, le modifiche ai bus Amt

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Bobbio causa lavori stradali, nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 marzo, nella fascia oraria 8.30 – 17.30, le linee 13, 14, 14/, 34, 715, 725, 726 e 728 subiranno modifiche di percorso come di seguito indicato.
Direzione monte: i bus, giunti in prossimità dell’intersezione Bobbio/Campanella/Montaldo, proseguono per ponte Campanella, Lungobisagno Istria, ponte Monteverde, via Piacenza dove riprendono regolare percorso.
Direzione mare: percorso regolare.
Le linee 715, 725, 726 e 728 effettuano le fermate Bobbio 3/Da Passano (0217) e Istria1/mercato (0794).
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