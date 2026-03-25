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Da sapere

Giovedì e venerdì via Bobbio chiusa per lavori in direzione monte, le modifiche ai bus Amt

Le linee saranno deviate su ponte Campanella e ponte Monteverde

rimessa staglieno via bobbio

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Bobbio causa lavori stradali, nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 marzo, nella fascia oraria 8.30 – 17.30, le linee 13, 14, 14/, 34, 715, 725, 726 e 728 subiranno modifiche di percorso come di seguito indicato.

Direzione monte: i bus, giunti in prossimità dell’intersezione Bobbio/Campanella/Montaldo, proseguono per ponte Campanella, Lungobisagno Istria, ponte Monteverde, via Piacenza dove riprendono regolare percorso.
Direzione mare: percorso regolare.

Le linee 715, 725, 726 e 728 effettuano le fermate Bobbio 3/Da Passano (0217) e Istria1/mercato (0794).

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