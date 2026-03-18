Vesima, incendio distrugge un ristorante: Aurelia chiusa per l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Un vasto incendio ha distrutto nella serata di oggi, mercoledì 18 marzo, un ristorante – pizzeria sulla spiaggia di Vesima, nel ponente di Genova.
Le fiamme sono divampate all’interno del locale per motivi ancora da chiarire intorno alle 19. Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre per spegnere il rogo.
Il locale interessato si chiama Pomo, ed è aperto a Vesima ormai da anni. Non risultano feriti o intossicati anche se al 118 è stato allertato per l’assistenza per un operatore dei soccorsi.
La statale Aurelia è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia dalla polizia locale, per consentire in sicurezza l’intervento dei pompieri.
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