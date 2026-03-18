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Vesima, incendio distrugge un ristorante: Aurelia chiusa per l’intervento dei vigili del fuoco

Il rogo ha interessato la pizzeria Pomo. Ancora da stabilire le cause

incendio pomo vesima

Genova. Un vasto incendio ha distrutto nella serata di oggi, mercoledì 18 marzo, un ristorante – pizzeria sulla spiaggia di Vesima, nel ponente di Genova.

Le fiamme sono divampate all’interno del locale per motivi ancora da chiarire intorno alle 19. Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre per spegnere il rogo.

Il locale interessato si chiama Pomo, ed è aperto a Vesima ormai da anni. Non risultano feriti o intossicati anche se al 118 è stato allertato per l’assistenza per un operatore dei soccorsi.

La statale Aurelia è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia dalla polizia locale, per consentire in sicurezza l’intervento dei pompieri.

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