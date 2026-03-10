Genoa, a Verona con oltre 2mila tifosi: aperto nuovo settore

Genova. La vittoria importante per morale e classifica ottenuta contro la Roma, dell’ex Gasperini, ha fatto crescere ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi del Genoa che si stanno già organizzando per seguire De Rossi e giocatori nella trasferta di Verona.

Il Genoa infatti sarà impegnato nel lunch match di domenica 15 marzo contro l’Hellas, sfida delicata in chiave punti salvezza. E per questa importante trasferta (al Bentegodi) il Grifone avrà al seguito la propria tifoseria, sono stati infatti già venduti 2mila biglietti. A disposizione ce ne sono circa un altro migliaio. E’ invece andato già esaurito il settore ospiti da 1781 posti, ne è stato aperto uno nuovo, il secondo anello della Curva Nord.

Nel frattempo mister DDR ha lasciato qualche ora di riposo ai propri giocatori che si raduneranno al Signorini domani, mercoledì 11 marzo, per iniziare la preparazione in vista della delicata gara contro il Verona. Sarà una sfida difficile dato che i veneti hanno il morale alto, data la recente vittoria in trasferta contro il Bologna.

DDR spera di recuperare Baldanzi che ha saltato la sfida contro la Roma causa problemi muscolari.

Al via la prevendita per Udinese e omaggio Under14

Per la gara contro l’Udinese, in programma venerdì 20 marzo, ore 20.45, il Genoa ha dato la possibilità ai ragazzi e alle ragazze under 14 (se accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado) di comprare un biglietto gratuito nei settori Distinti e Gradinata Zena.

La prevendita per la partita è iniziata .