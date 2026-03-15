Verona – Genoa LIVE (0-1): golazo di Vitinha

VERONA – GENOA 0-1 (60′ Vitinha)

80′ Fuori Frese, dentro Sarr nel Verona che ora schiera un attaccante in più.

78′ Altri due cambi di De Rossi: fuori Messias e Colombo, dentro Martin e Ekhator. Ultime fasi decisive di partita.

75′ Gran cross di Belghali per Orban, Ellertsson va in marcatura e allontana la sfera.

71′ Sprint di Messias sulla destra, fermato in corner dalla difesa. Il brasiliano sta ritrovando sprazzi di forma importante in queste ultime uscite.

70′ Fuori Malinovskyi, dentro Amorim nel Genoa.

68′ La bellissima rete di Vitinha ha dato una carica importante al Genoa, mentre l’Hellas ora è chiamato a reagire. De Rossi chiede attenzione e ordine ai suoi.

65′ Fuori Harroui, dentro Suslov nel Verona.

60′ Golazo di Vitinha! Un siluro da fuori area del nuovo entrato che supera centralmente Montipò. Primo pallone toccato, prima fiammata e gol: Genoa in vantaggio!

58′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Sabelli e Ekuban, entrano Norton-Cuffy e Vitinha. Il portoghese compie 26 anni oggi.

56′ Girata di testa di Colombo murata da Akpa Akpro. Il Genoa sta crescendo.

51′ Occasione Genoa! Bellissima azione in rapidità dei rossoblù, Malinovskyi trovato da Messias appoggia in area per Sabelli che fa partire il tiro: tentativo troppo debole che si spegne oltre il palo alla sinistra di Montipò.

48′ Esterno della rete colpito in girata da Harroui, poteva fare meglio in area di rigore. Genoa che deve iniziare a generare pericolosità, De Rossi a colloquio con il suo staff.

Ripresa che inizia con una sostituzione per l’Hellas: esce Oyegoke. Si riparte!

Secondo tempo

Primo tempo a reti bianche tra Verona e Genoa. Quarantacinque minuti non entusiasmanti, molto spezzettati e con un basso tasso di pericolosità. L’unico vero squillo è il palo fortuito colpito dai gialloblù con un tiro-cross di Akpa Akpro al 2′. Rossoblù ordinati per rischiare il meno possibile, ma per raggiungere il risultato pieno serve dare maggiore velocità alla manovra e sfruttare gli spazi che si possono generare. Per questo De Rossi è rientrato negli spogliatoi non proprio soddisfatto, sa che i suoi possono fare di più.

45’+2′ Punizione alle stelle calciata da Malinovskyi, poi Marchetti fischia due volte: finisce il primo tempo. Verona e Genoa vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0,

45’+1′ Spunto Genoa con Malinovskyi attivato sulla sinistra che mette in mezzo per Colombo: spazza via la difesa.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Ellertsson provvidenziale a strappare la palla dai piedi di Harroui lanciato verso la porta. I veronesi si lamentano per una sbracciata fallosa, non c’è nulla per Marchetti.

42′ Tentativo da fuori di Akpa Akpro con il pallone che si alza sopra la traversa. Tra i migliori del Genoa c’è Bijlow, bravo nelle uscite in tutte le situazioni nell’arco di questo primo tempo.

40′ Cross su punizione di Harroui, blocca ancora Bijlow.

35′ Il Genoa continua a mantenere compattezza e ordine, provando a rischiare il meno possibile. Manca però lo spunto finale per generare un’occasione da gol. Non una bellissima partita fino ad ora, manovra genoana troppo lenta.

33′ Bowie calcia sul corpo di Ostigard e si prende un corner.

31′ Fallaccio di Akpa Akpro da dietro su Messias: gli è andata molto bene perché Marchetti lo ha ammonito, intervento da arancione però.

30′ Prende un botta Ekuban che inizialmente pare aver accusato il colpo. Poi si riprende, ma De Rossi manda precauzionalmente a scaldarsi Vitinha.

27′ Colombo prova a cercare in profondità Ekuban. Pallone impreciso e movimento a ricevere non perfetto, pallone al Verona.

25′ Partita spezzettata, tanta attenzione ma ancora poche le occasioni. La più grande il palo fortuito del Verona al 2′.

20′ Continua il duello tra Valentini e Messias, con il primo particolarmente deciso nei duelli e il secondo per terra a palla lontana con l’arbitro costretto a fermare il gioco. Qualche scaramuccia tra i due, poi si ricomincia.

18′ Cross di Orba, altra uscita in presa senza problemi per Biljow.

15′ Ancora Messias, stavolta al tiro dai trenta metri: devia in corner Gagliardini.

13′ Messias punta Valentini che lo ferma mettendo il corpo in marcatura. Il giocatore genoano cade a terra lamentando un contatto, ma per l’arbitro non c’è niente.

11′ Sinistro da fuori debole di Bowie, non ha problemi a bloccare Biljow.

10′ Rimessa lunga battuta da Ostigard verso Colombo, esce in presa il portiere del Verona.

8′ Prima conclusione per il Genoa. Ekuban calcia il porta in area dopo l’appoggio fatto da Messias: palla che finisce tra le braccia di Montipò.

6′ Primo giallo del match. Sabelli prende palla. Oyegoke entra deciso ma fallosamente: giallo per lui.

5′ Nonostante la prima occasione gialloblù, il Genoa sta approcciando bene la gara con ordine, in attesa di trovare spazi.

3′ Palo del Verona! Akpa Akpro crossa sulla destra, traiettoria strana con la palla sbatte sul palo alla destra di Biljow, poi allontana provvidenzialmente Ostigard. Occasione casuale ma molto pericolosa.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Belghali, Sarr, Suslov, Lirola, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati.

Allenatore: Sammarco.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Sabelli; Colombo, Ekuban.

A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorin, Baldanzi, Vitinha, Zatterstrom, Norton-Cuffy, Ekhator, Otoa, Cornet, Lafont.

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Marchetti (Ostia Lido)

Assistenti: Scatragli (Arezzo) e Laudato (Taranto)

Quarto ufficiale: Dionisi (L’Aquila)

VAR: Marini (Roma 1)

AVAR: Meraviglia (Pistoia)

Verona. Dopo la vittoria contro una big come la Roma, al “Bentegodi” il Genoa è in cerca di nuovi punti in chiave salvezza. Oggi è Verona – Genoa, uno scontro diretto da provare a fare proprio per dare un’ulteriore slancio ad una corsa finora condotta a buon passo dalla squadra di Daniele De Rossi (qui la sua conferenza pre partita). Per i rossoblù, 14esimi a quota 30, inizia la volata finale per blindare la permanenza in categoria. Gialloblù penultimi e staccati di sei punti dalla terz’ultima, quindi insieme al Pisa una forte candidata alla retrocessione. Ma a 10 giornate dalla fine gli scaligeri non vogliono mollare e vogliono dare continuità al 2-1 di prestigio in casa del Bologna. Vietato dunque sottovalutare una partita che ha diverse insidie, tra le quali c’è il pericolo numero uno: Gift Orban.

De Rossi lancia ancora Sabelli e Messias dal primo minuto dopo le buone risposte contro la Roma. In avanti torna Colombo al fianco del confermato Ekuban. Baldanzi pronto a subentrare dalla panchina. 2500 tifosi genoani arrivati a Verona.