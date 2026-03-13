Verde urbano, la visita ai parchi storici del ponente della esperta ministeriale

Genova. Ieri mattina l’assessora al Verde urbano del Comune di Genova, insieme al presidente del Municipio VII Ponente, ha accompagnato la vicepresidente dell’Associazione Parchi e Giardini Italiani, Alberta Campitelli, in visita ai principali parchi storici del ponente cittadino.

Da Villa Duchessa di Galliera a Voltri, passando per Villa Centurione Doria e Villa Durazzo Pallavicini a Pegli, Campitelli – presidente del comitato tecnico-scientifico per i Musei e membro del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero della Cultura, e già direttrice dell’ufficio Ville e Parchi storici della Sovrintendenza del Comune di Roma – ha potuto approfondire la sua conoscenza di tre “monumenti” del patrimonio culturale genovese e ligure, scoprendone anche le modalità gestionali.

L’incontro, organizzato congiuntamente da Comune di Genova e Municipio VII Ponente, intende porre le basi per una proficua collaborazione con una delle figure più esperte a livello nazionale nel campo della riqualificazione e valorizzazione delle ville storiche.

“È stato un grandissimo onore conoscere una “autorità” dei parchi e dei giardini storici come la dottoressa Campitelli, che ringrazio a nome dell’Amministrazione per essere venuta a visitare i grandi parchi storici del Ponente – dichiara l’assessora comunale al Verde urbano – Un parco storico non è solo un’area verde, ma un’opera d’arte vivente che coniuga elementi architettonici, botanici, artistici e paesaggistici. Consapevoli di questo stiamo lavorando, trasversalmente ai vari assessorati e in sintonia con i Municipi interessati, ad un processo di valorizzazione di questo straordinario patrimonio che, nel caso specifico della Villa Doria di Pegli, non può prescindere dall’adozione di nuove modalità di gestione, in linea con quanto già fatto in passato per Villa Duchessa di Galliera e Villa Durazzo Pallavicini, coinvolgendo anche il tessuto sociale del quartiere in un’ottica di co-progettazione, come avvenuto di recente per la nuova area gioco di Villa Rosa”.

“Come Municipio – spiega il presidente del Municipio VII Ponente – abbiamo voluto condurre la dottoressa Campitelli nei tre grandi parchi storici del Ponente, facendole conoscere le gestioni di Villa Duchessa di Galliera e Villa Durazzo Pallavicini, ma anche del palazzo cinquecentesco di Villa Centurione Doria, per evidenziarne potenzialità e criticità. Le modalità di gestione di Villa Duchessa di Galliera e Villa Durazzo Pallavicini hanno già dimostrato, per numero di visitatori e di restauri effettuati, che un modello simile può essere applicato anche a Villa Centurione Doria: avremo modo di parlarne presto anche con le associazioni, i comitati e i cittadini di Pegli”.