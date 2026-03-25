Vento in poppa per la vela sociale: la LNI Chiavari e Lavagna sfida la Liguria sulle Hansa 303

Chiavari. Parte questo weekend la stagione sportiva del team della LNI di Chiavari Lavagna di persone con disabilità che regatano sulle barche Hansa 303, le barche con le vele colorate che la sezione utilizza tutto l’anno anche per ragazzi e ragazze delle varie associazioni del terzo settore di Chiavari in progetti di vela sociale.

Si tratta della prima tappa del campionato regionale ligure promosso dal CIP con il patrocinio di Regione Liguria. Un campionato itinerante che ha avuto un prologo ad Andora ed ora parte con le regate ufficiali che toccheranno cinque località liguri da Savona a La Spezia, passando da Genova e facendo due tappe nel Tigullio.

Eleonora Ferroni, Valia Galdi, Luca Prister e Marco Garibaldi saranno impegnati a Genova Sestri Ponente per le regate in singolo di sabato 28 marzo.

Domenica 29 per le regate in doppio l’allenatore Umberto Verna deve ancora scoprire le formazioni. Alcuni atleti stanno vivendo momenti difficili per le loro condizioni di salute: “A loro va l’augurio di tutto il mondo paralimpico della I zona FIV, della classe Hansa Italia e delle Leghe Navali. È proprio sul doppio che le cinque squadre partecipanti al campionato si giocheranno l’ambito Trofeo Challenger in ardesia che quest’anno è in mano alla sezione di Chiavari e Lavagna ma Varazze e Genova sono pronte a conquistarlo”.