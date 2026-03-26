Forte vento a Genova: alberi caduti, ponteggi pericolanti, strade chiuse e voli dirottati

Genova. Come previsto è stato l’impetuoso ingresso della tramontana ad annunciare l’arrivo del colpo di coda invernale su Genova e la Liguria, investite – come gran parte dell’Europa – da una massa d’aria gelida in quota scesa direttamente dall’Artico. E in città non sono mancati i problemi.

Notte difficile per i vigili del fuoco, impegnati in numerosi interventi per oggetti e alberi pericolanti o abbattuti, per fortuna senza gravi conseguenze. E in mattinata sono proseguiti i disagi.

In via Giovanni Battista Monti, sulle alture di Sampierdarena, in tarda serata si sono staccate alcune tavoli metalliche di un ponteggio e un veicolo parcheggiato è stato danneggiato. In attesa che i responsabili del cantiere mettano in sicurezza la struttura, la polizia locale ha deciso di chiudere la strada tra via dei Landi e via Tosa. Esiste comunque un itinerario alternativo da corso Martinetti.

Un cornicione è parzialmente crollato in strada in via Oberdan, a Nervi. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale, traffico bloccato in direzione levante. In mattinata è stata chiuso anche un tratto di via Cecchi alla Foce (lato ponte, ultimo tratto a ponente) per la caduta di materiale dal tetto di un palazzo.

Altri interventi sono stati segnalati nella notte sulle alture del Ponente in via Due Dicembre, via Tosonotti e via Pian di Forno. Anche in via Novella problemi per un cantiere: una recinzione si è staccata e ha colpito una macchina. In piazza Dante sono saltati i semafori, ma il guasto è stato ripristinato rapidamente.

Disagi all’aeroporto di Genova. Il volo da Napoli di Volotea è stato dirottato a Pisa, quello della stessa compagnia che avrebbe dovuto partire per Parigi Orly è stato dirottato a Torino.

I dati Arpal confermano l’intensità del vento: poco dopo mezzanotte sono state registrate raffiche di 101 km/h nel porto di Arenzano (alla Marina di Loano 110 km/h), mentre sulle alture del centro di Genova sono stati superati gli 80 km/h. Si ricorda che è in vigore l’avviso di burrasca forte che fa scattare i consueti provvedimenti in città: Sopraelevata vietata a moto e telonati, parchi e cimiteri chiusi.

Per quanto riguarda le temperature il calo c’è stato, ma non così brusco: a Genova minima di 7 gradi al Castellaccio, nell’entroterra temperature sottozero solo in montagna (-3 a Pratomollo).

Come spiegato ieri dall’esperto di Arpal, a scongiurare un crollo drastico della colonnina di mercurio è l’effetto favonio: il vento, risalendo i versanti appenninici, si comprime e si scalda, mitigando in parte il freddo. La nuvolosità residua dovrebbe lasciare spazio al sereno tra oggi e domani.