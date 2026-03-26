Genova. Vento forte anche domani (venerdì) e protezione civile in allerta per le raffiche di tramontana previste fino a 120 km/h. Lo ha riferito l’assessore Massimo Ferrante a margine della giunta itinerante a Sestri Ponente mentre in città si moltiplicano gli interventi dei vigili del fuoco e il bilancio conta al momento due persone ferite, una 65enne e una 29enne colpite da un grosso ramo abbattuto e da una tegola divelta da una copertura.

“La mattinata è stata terribile e il pomeriggio sarà anche peggio – ha detto Ferrante -. Anche domani avremo giardini, parchi e cimiteri chiusi, e rimarranno valide le disposizioni per la Sopraelevata (vietata a motocicli, telonati e furgonati, ndr). Abbiamo tetti scoperchiati, i vigili del fuoco stanno tagliando alberi ovunque. Massima attenzione, perché le alberature sono anche all’interno dei viali“.

Due donne sono finite all’ospedale stamattina a causa del vento. Una 65enne che transitava a piedi in via Guidobono, in zona Castelletto, è stata colpita dalla caduta di un grosso ramo di pino marittimo che si è abbattuto a causa del forte vento. Ha riportato un trauma cranico e un trauma al ginocchio per via della caduta: soccorsa dalla Croce Bianca, è stata portata al Villa Scassi in codice giallo.

Una ragazza di 29 anni è stata invece colpita da una tegola di eternit in via Pendola, a San Fruttuoso, mentre era seduta al tavolino di un bar. È intervenuta l’ambulanza della Squadra Emergenza che ha portato la giovane al San Martino in codice giallo con un trauma cranico. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

Sono almeno 160 gli interventi gestiti dai vigili del fuoco in tutta la città per alberi caduti, ponteggi pericolanti, cornicioni crollati, insegne, lamiere, pali, oggetti spostati dal vento con rischi per l’incolumità delle persone. All’aeroporto di Genova voli dirottati, chiuso il terminal Psa nel porto di Pra’. Qui il punto sulle criticità a partire dalla scorsa notte.

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Vento di burrasca a Genova, crollano alberi e tegole: feriti e danni

Raffiche fino a 130 km/h: i dati Arpal e le previsioni

I dati Arpal confermano l’intensità del vento: registrate raffiche di 130 km/h a Monte Pennello (Genova), 127 km/h a Marina di Loano, 129 km/h Poggio Fearza (Comune di Montegrosso Pian Latte). In mattinata le raffiche hanno sfiorato i 100 km/h anche a Genova.

In serata il moto ondoso è aumentato sulle coste di Levante dove la boa al largo di La Spezia ha registrato un’onda di circa 4 metri. Mare agitato sul resto della regione.

Nella giornata di oggi i venti settentrionali si manterranno con intensità di burrasca forte, oltre i 75 km/h, sulle zone A, B e C, e di burrasca tra 60 e 75 km/h sulle zone D ed E, da segnalare il diffuso carattere rafficato della ventilazione.

Nella prima parte di domani persiste una ventilazione dai quadranti settentrionali con venti di burrasca (60-75 km/h) su tutta la regione, con raffiche diffuse.

Si raccomanda la massima prudenza, in particolare lungo le coste e nelle zone di fondovalle, prestando attenzione alle possibili colpi di vento improvvisi.