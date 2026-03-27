Genova. Rami caduti, cornicioni pericolanti, tegole volate in strada. Questo un piccolo repertorio dei tanti interventi compiuti dai vigili del fuoco nella notte a causa del forte vento che ancora in queste ore sta sferzando Genova. Decine di chiamate ai centralini de pompieri di Genova che per far fronte alle numerosissime richieste hanno richiesto anche il supporto di squadre provenienti da La Spezia e Imperia.

La situazione più a rischio si è verificata a Marassi, dove sono cadute alcune lastre di ardesia dal tetto dell’edificio che ospita l’asilo Arcolbaleno in viale Centurione Bracelli: parte di via Fereggiano è stata parzialmente chiusa al traffico durante le operazioni di messa in sicurezza, terminate poco prima delle 9, mentre la scuola resterà chiusa fino a nuove verifiche.

Criticità anche per l’aeroporto Cristoforo Colombo, con voli in arrivo dirottati su altri aeroporti e qualche partenza posticipata.

Per tutta la mattinata è previsto ancora vento forte con raffiche sulle alture e le vallate che potranno raggiungere anche i 100 chilometri all’ora. L’avviso di Arpal a riguardo resterà in vigore fino al pomeriggio, quando sono attesi le prime attenuazioni dei fenomeni: giardini, parchi e cimiteri sono chiusi, e la Sopraelevata è vietata vietata a motocicli, telonati e furgonati.