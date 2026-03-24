Un Velasco genovese: “Mia nonna era di Camogli, riparto con la valigia piena di focaccia”

Genova. “Torniamo con piacere a Genova perché è una una delle grandi città d’Italia e merita di avere la grande Pallavolo e la Pallavolo ha bisogno anche di Genova, io sono stato qui anche molte volte quando mi occupavo delle nazionali giovanili perché c’erano diversi giocatori, a partire dai fratelli Porro, ma oltretutto, mia nonna, la mamma di mia mamma, era dei Camogli, quindi insomma il pesto era di casa. Mia mamma lo preparava anche in Argentina. La focaccia invece no, quindi ho lì una borsa con me e porterò a casa un bel po’ di focaccia che mi hanno comprato”.

Julio Velasco, ct dell’Italvolley, fra i più importanti allenatori al mondo, oggi era a Genova per presentare la quadrangolare di pallavolo femmilile dell’Aequilibrium Cup, che si terrà a fine maggio al Palasport. Un grande appuntamento con lo sport, in un anno incredibile per la pallavolo women dopo i successi alle Olimpiadi e ai Mondiali.

Ma Velasco sa che ripartire dopo le grandi vittorie spesso è complicato: “Quello che verrà sarà un anno molto difficile, con i maschi dopo che abbiamo vinto il mondiale del 90, l’anno dopo è stato un anno molto complicato, i giocatori e in questo caso le giocatrici ricevono grandi pressioni, se si perde una partita arriva la famosa frase ‘come mai?’, che è una frase che lascia il tempo che trova, no? Quindi ci saranno cambiamenti, dobbiamo lanciare alcune giocatrici giovani”.

Il torneo che si giocherà a Genova, dice Velasco, sarà un torneo”di altissimo livello perché le squadre sono le migliori europee, cioè la Turchia abbiamo fatto la finale di campionato del mondo e la Polonia è sempre una squadra abbiamo fatto semifinali con la Polonia, una squadra molto fisica e poi la Serbia che è una squadra che si parla meno perché non ha fatto il risultato dell’Olimpiadi del Mondiale, ma una squadra che è sempre stata molto forte ed è molto forte”.

A chi gli chiede cosa direbbe al ct della nazionale di calcio, Gattuso, in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord, Velasco si limita a una sorriso e a un “in bocca al lupo”.