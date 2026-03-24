Vela, premiati tutti i vincitori del 35° Campionato Intercircoli

Genova. Si è concluso nel migliore dei modi il 35° Campionato Intercircoli. Un successo a tutto tondo a iniziare dai numeri, con oltre cinquanta iscritti, otto prove portate a termine in tre fine settimana, sponsor e partner affezionati.

La premiazione si è tenuta ieri presso la LNI di Sestri Ponente, alla presenza del presidente di Regione Liguria Marco Bucci. della consigliera comunale Maria Luisa Centofanti, di Emanuele Fiore per il Charity Sponsor AIL e dei rappresentanti degli sponsor.

Nella classe Regata Crociera vince l’ X35 ImXtinente di Adelio Frixione (Yacht Club Italiano), seguito da Fremito D’Arja di Marcello De Gaspari (LNI Genova Centro) e Ollip di Edoardo Pozzo (LNI Genova Centro).

In Gran Crociera è primo l’Elan 340 Dea Gitana di Guido Arnone e Dino Tosi (ASDPN DIP. ENEL), secondo il First 40.7 Soul di Cesare Richetti (LNI Sestri Ponente), terzo Mediterranea di Marco Pierucci (C.V. Canottieri Domaso). La classe “Metrica FIV (ORC light)” , introdotta per la prima volta quest’anno, vede affermarsi l’Ufo 28 Auffa di Matteo Bevilacqua (CN Il Pontile), seguito dal J24 Be Quiet di Rolando Ballero (LNI Genova Centro) e dal Comet My Dream di Pietro Conti (LNI Sestri Ponente). Classe metrica fino a 8 metri: oro per Be Quiet di Rolando Ballero (LNI Genova Centro), argento per Blu di Lorenzo Caproni (ASDPS Prà Sapello), bronzo per Miolo do Pan di Paolo Boero (LNI Sestri Ponente). Classe Metrica 8-10 m: vince My Dream di Pietro Conti (LNI Genova Sestri Ponente) davanti a Meridiana I di Luca Repetti e Fabio Ferrando (ASDPN DIP. ENEL) e Arpége Lear di Fabio Piccardo (ASDPN DIP. ENEL). Classe metrica oltre 10 m: Tittimea di Stefano Mazzarino (ASD Il Pontile) esercita il proprio predominio davanti ad Amande di Filippo Profumo (CNMGA) e Windex di Cinzia Azimonti (CNMGA). Nella classe monotipo Mini 6.50 vince Tropic Banana di Andrea Perotto (CNMGA).

Per quanto riguarda i trofei Challenge il Trofeo Assonautica (miglior piazzamento Regata Crociera) viene assegnato alla LNI Genova Centro, il Trofeo ILVA (miglior piazzamento in Gran Crociera) all’ASDPN DIP. ENEL, il Trofeo Intercircoli (migliori piazzamenti in classe metrica) alla LNI Sestri Ponente. Il Trofeo Capitan Lento, che viene assegnato a discrezione del Comitato in base a criteri di lealtà, sportività, età, va all’Ufo 28 Auffa di Matteo Bevilacqua.

Il 35° Campionato Intercircoli è stato il frutto di un gioco di squadra tra il Comitato Organizzatore, con Franco Dellepiane e Pietro Conti capaci di destreggiarsi tra coordinamento, budget, ricerca sponsor, gadget e mille incombenze, il Comitato di Regata (presieduto da Stefano Carattino), i volontari, i posaboe e – primi fra tutti, agli oltre 50 equipaggi.

La Regione Liguria e il Comune di Genova sono stati al fianco del Campionato Intercircoli, supportato dal Charity Sponsor AIL – Associazione Italiana contro la Leucemia Genova-Savona-Imperia. L’evento ha ricevuto inoltre il sostegno di Assonautica Genova, Cantiere Mostes, Gruppo GE (concessionaria KIA) e Sestricar, ai quali si aggiungono nuove partnership come Phase S.p.a. e Grandi Navi Veloci (GNV).