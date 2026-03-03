Vela, Campionato Intercircoli: ha preso il via la 35ª edizione

Genova. Buon avvio per il 35° Campionato Intercircoli, caratterizzato dall’incertezza e variabilità del vento, ma in cui il Comitato di Regata, sotto la guida di Stefano Carattino, riesce a portare a casa tre prove.

Nella classe Regata Crociera dominio per il velocissimo Melgina, Melges 24 di Paolo Brescia (Yacht Club Italiano), capace di posizionarsi al primo posto nelle tre prove disputate in questo raggruppamento. La classe Gran Crociera termina solo le due prove di domenica, con Dea Gitana, l’Elan 340 di Guido Arnone e Dino Tosi (ASDPN DIP. ENEL), a condurre la classifica con due primi posti.

La classe “Metrica FIV (ORC light), nata per avvicinare nuovi armatori al mondo delle regate in tempo compensato, registra una grande adesione con le quattordici imbarcazioni iscritte. Nonostante il velocissimo Auffa, l’Ufo 28 di Matteo Bevilacqua (CN Il Pontile), spadroneggi in tempo reale, il compenso dei tempi (dato da alcuni parametri di classe) vede al primo posto il J24 Miolo do Pan di un impeccabile Paolo Boero (LNI Genova Sestri Ponente). Questo metodo di calcolo delle classifiche dimostra la sua validità: il sistema di compenso paragona le caratteristiche di uno scafo datato come il J24 a uno molto veloce come l’Ufo 28.

Per quanto riguarda la classe metrica (che include, per motivi tecnici, anche le barche iscritte in ORC Light) il Miolo do Pan di Paolo Boero è di nuovo primo nella categoria con Lunghezza Fuori Tutto – LFT- sotto gli 8 metri. Tra gli 8 e i 10 metri è in prima posizione My Dream, il Comet 850 di Pietro Conti (LNI Genova Sestri Ponente), mentre nel raggruppamento con LFT superiore ai 10 m vediamo brillantemente Tittimea di Stefano Mazzarino (ASD Il Pontile).

Contrariamente a quanto indicato nel Bando di Regata, per motivi tecnici il prossimo fine settimana (7-8 marzo) non si terrà l’annunciata Regata costiera a Varazze, il Campionato proseguirà con le consuete regate tra le boe.

Regione Liguria e Comune di Genova sono al fianco del Campionato Intercircoli, il cui Charity Sponsor sarà AIL – Associazione Italiana contro la Leucemia Genova-Savona-Imperia. L’evento è sostenuto da Assonautica Genova, Cantiere Mostes, Gruppo GE concessionaria KIA e Sestricar ai quali quest’anno si affiancano nuovi e prestigiosi sponsor quali Phase S.p.a. e Grandi Navi Veloci GNV.