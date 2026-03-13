Usano bancomat rubato per fare shopping, segnalati tre minorenni

Genova. Tre ragazzini stranieri sono stati segnalati alla procura del tribunale di minorenni per il reato di ricettazione e indebito utilizzo del bancomat.

I fatti risalgono al 6 marzo scorso. Una ragazza aveva denunciato il furto del portafogli nei pressi dei giardini Luzzati, segnalando che le carte erano state utilizzate in alcuni negozi del centro.

Gli investigatori del commissariato Centro si sono subito attivati per individuare chi le aveva utilizzate analizzando le telecamere dei negozi e del centro. Sono quindi riusciti a trovare un ragazzo alloggiato in una struttura di accoglienza per minori. L’attività di appostamento ha poi portato all’identificazione di altri due ragazzi con cui usciva e rientrava più volte nella struttura.

Venerdì mattina i tre minori sono stati rintracciati, e nel corso del controllo sono stati recuperati alcuni oggetti sottratti alla vittima, tra cui il bancomat utilizzato per gli acquisti. L’autorità giudiziaria, immediatamente informata, ha disposto l’affidamento alle Comunità di accoglienza.