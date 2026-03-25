UniGe scala i ranking mondiali QS: balzo in avanti di informatica e ingegneria

Genova. L’Università di Genova guadagna terreno a livello internazionale sul fronte dell’offerta formativa. Secondo l’ultima edizione dei QS World University Rankings by Subject, pubblicata dall’analista QS Quacquarelli Symonds, l’ateneo ligure si posiziona tra i migliori al mondo in 21 differenti discipline. Delle 21 materie, 11 migliorano la posizione rispetto allo scorso anno, sue restano stabili e otto sono delle new entry.

La classifica e i risultati di UniGe

Il ranking QS si basa su cinque indicatori chiave: reputazione accademica, reputazione presso i datori di lavoro, citazioni per Paper, H-Index (indice di Hirsch), che misurano l’impatto e la produttività della ricerca, e International Research Network (IRN). Nella classifica generale l’Università di Genova è 530esima, lo stesso risultato del 2024 e il più alto dal 2015.

Il confronto con i dati del 2025 evidenzia una crescita in alcuni settori chiave. In Computer Science & Information Systems l’Università di Genova passa dalla fascia 501-550 alla 301-350, la stessa in cui rientrano le scienze matematiche. Engineering – Electrical & Electronic sono ora nella fascia 251-300 (era 351-400 nel 2025), Pharmacy & Pharmacology e Engineering – Civil & Structural sono entrambe consolidate nella fascia 151-200.

Anche le macro-aree (Broad Subject Areas) mostrano segnali positivi: Engineering & Technology sale al 305esimo posto mondiale (era nella fascia 401-450) e Natural Sciences raggiunge la 364esima posizione.

Le new entry

Le new entry nella classifica sono Engineering – Civil & Structural, Engineering – Chemical, Environmental Science, Geology (sesta in Italia), Geophysics, Philosophy e Modern Languages. In ambito nazionale l’ateneo è al quarto posto per Earth & Marine Sciences e al quinto posto per Architecture / Built Environment.

Il commento dell’assessora Ferro

“L’Università di Genova si posiziona tra le migliori al mondo in ventuno discipline, tra cui informatica, ingegneria elettronica e civile, farmacia e matematica. I dati elaborati nel 2026 dall’analista QS premiano il nostro ateneo, confermandone l’eccellenza della ricerca e della didattica, l’elevata reputazione accademica e la spiccata vocazione all’internazionalità. Regione Liguria è costantemente al fianco dell’Università e dei suoi studenti con iniziative di orientamento, borse di studio, supporto ai dottorati di ricerca e iniziative di coprogettazione europea. Parallelamente, stiamo definendo un percorso di sostegno alle lauree professionalizzanti quale strumento di raccordo tra Università di Genova, sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato della Liguria, per garantire competenze sempre più in linea con le esigenze del mercato. Con questi sforzi congiunti, Università e Regione confermano il loro impegno per formare laureati, ricercatori e professionisti capaci di contribuire attivamente allo sviluppo della società”. Così la vicepresidente della Regione Liguria e assessora all’Università Simona Ferro commenta i dati.