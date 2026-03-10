Una bella CDM Futsal impegna la corazzata L84: il 4-2 finale è frutto di qualche errore individuale

Volpiano. Trasferta complicatissima per la CDM Futsal in casa della corazzata L84. I piemontesi sono la seconda forza del campionato e vogliono far bottino pieno per non lasciarsi scappare la capolista Meta Catania. La CDM deve invece provare a invertire una rotta che finora, nel girone di ritorno, ha segnato solo sconfitte. I padroni di casa partono con Victor Lopez, Rescia, Tuli, Josiko e Salas. Risponde la CDM con Politano, Baklanov, Ortisi, Babris e Guga. La prima grande occasione arriva al 3’ ed è di marca L84 con la gran botta di De Oliveira da centro area. Politano s’immola e, col corpo, riesce a disinnescare. Al 6’ però il portiere della CDM pasticcia sul calcio d’angolo di Tuli, infilando il pallone in fondo alla propria porta per il vantaggio della squadra di Diego Rios.

Al 12’ Josiko parte in contropiede, serve un ottimo pallone a De Oliveira ma a salvare tutto ci pensa Guga che, in spaccata, mette in angolo. Sul corner, poi, Tuli colpisce il palo con deviazione, minima ma determinante, di Politano che col piede sinistro tocca il pallone quel tanto che basta. Un minuto dopo però la CDM ha una fiammata improvvisa: Adamopoulos vede lo smarcamento di Boutabouzi sulla sinistra e lo serve bene. Il numero 10 si presenta solo davanti a Victor Lopez, prende la mira e poi mette in rete facendo passare il pallone sotto le gambe del portiere. Primo, pesantissimo gol per lui in campionato ed equilibrio iniziale ristabilito.

La squadra di De Jesus prova a sfruttare il momento positivo: Babris da sinistra cerca Ortisi ma trova la deviazione provvidenziale di Raguso che salva la propria porta. Ribaltamento di fronte e lo stesso Raguso ha sui piedi la palla del raddoppio ma Politano esce perfettamente e, con la mano aperta, respinge il tiro. Al 18’ la CDM si salva sullo scavetto delizioso di Suleyman Tuli che si presenta davanti a Politano e prova a superarlo ma alza di un soffio la mira e la palla sorvola la traversa. É l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sull’1-1.

La prima occasione della ripresa se la crea Adamopoulos che lascia partire un gran sinistro ma trova le mani di Lopez a negargli la prima gioia con la maglia della CDM. Al 6’ arriva addirittura una doppia occasione per Babris che, sull’angolo di Guga, prima calcia da posizione centrale e molto ravvicinata, trovando però l’opposizione di Lopez poi torna sul pallone ma conclude sull’esterno della rete. L’L84 risponde con il gran tiro di Murilo Schiochet ma Politano si fa trovare pronto. Le occasioni però ora piovono da una parte come dall’altra: Schiochet calcia ancora ma centra il palo, sul ribaltamento di fronte Babris prova a servire Ortisi che, in scivolata, arriva con un istante di ritardo all’appuntamento col tap-in vincente.

Al 10’ però Baklanov e Politano la combinano grossa, lasciando un pallone vagante al limite dell’area e De Oliveira non perdona: destro in girata e palla in rete. La CDM prova a reagire subito, proprio con il lettone numero 18. Tiro secco dalla linea laterale ma Lopez smanaccia in angolo. Al 12’ arriva anche il tris dell’L84 con Murilo Schiochet che sfrutta bene una rimessa laterale e, con un sinistro chirurgico, va a incastrare la palla proprio sotto la traversa. Al 15’ Murilo prova a rimettere in scia i suoi con un sinistro dalla distanza che Lopez controlla pur con qualche difficoltà.

L’occasione migliore però la CDM la confeziona poco dopo: angolo di Ortisi dalla destra, piazzato centrale per Boutabouzi che, col piattone, non riesce a trovare lo specchio ma spara alto, cestinando una grande opportunità. Nel momento migliore della formazione ligure, però, arriva il 4-1 di Giuliano Fortini che intercetta un pallone corto e, in scivolata, infila la palla in porta. La CDM manda subito in campo il portiere di movimento per provare a evitare la settima sconfitta di fila. Il primo risultato è un sinistro velenoso di Guga che chiama Lopez al volo plastico per mettere in angolo. Al 17’ tocca a Babris ma anche il suo tiro trova l’opposizione di Lopez. Un minuto dopo la CDM trova il gol del 4-2: palla in angolo per Ortisi che, di prima intenzione, centra per Baklanov, colpo d’esterno in precario equilibrio e palla che supera Lopez e s’insacca a ridosso del secondo palo.

L’assedio finale non produce altre emozioni e la CDM esce sconfitta dal Palamaggiore ma con la netta sensazione, ancora una volta, di aver messo in campo una grande prestazione, penalizzata però da un paio di errori individuali che alla fine hanno pesato tantissimo.

Il tabellino:

L84 TORINO: Rescia, Tuli, Fortini, Siqueira, Josiko, Ludgero Lopes, Gattarelli, De Oliveira, Salas, Schiochet, Victor Lopez, Raguso. All. Rios.

CDM FUTSAL: D’Atri, Ortisi, Murilo, Boutabouzi, Babris, Di Tomaso, Adamopoulos, Baklanov, Guga, Ugas, Spadafora, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Moro di Latina e Filannino di Jesi – CRONO: Lattanzio di Collegno.

RETI: 6.50pt Politano (aut.), 13.15pt Boutabouzi, 10.14st De Oliveira, 12.07st Schiochet, 15.02st Fortini, 17.55st Baklanov.

NOTE: Ammoniti Adamopoulos a 1.27st, Rescia a 1.42st, Tuli a 13.41st.