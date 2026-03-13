“Un territorio a colori”, parte la rassegna della Città metropolitana contro il razzismo

Genova. Una settimana di incontri, spettacoli, dialoghi e momenti di partecipazione per riflettere sul valore delle differenze e promuovere una cultura dell’inclusione. Dal 16 al 21 marzo 2026 la Città metropolitana di Genova promuove la rassegna “Un territorio a colori”, inserita nella XXII Settimana di Azione contro il Razzismo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per le Pari opportunità (Unar) e le Città metropolitane italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza – in particolare le giovani generazioni – sui temi del contrasto al razzismo e alle discriminazioni.

Il progetto della Città metropolitana di Genova è stato ammesso al finanziamento nazionale ed è sostenuto nell’ambito del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà FSE+ 2021-2027 – Priorità 1 – Obiettivo specifico ESO4.10, con un contributo complessivo di 25mila euro.

Il programma prevede appuntamenti gratuiti aperti al pubblico diffusi in diversi luoghi della città – teatri, spazi culturali e luoghi di incontro – e utilizza linguaggi differenti, dal teatro alla letteratura, dalla musica alla comicità, per stimolare una riflessione collettiva sui temi dell’identità, dei pregiudizi e della convivenza.

La settimana si aprirà lunedì 16 marzo alle ore 10.00, al Teatro di Strada Nuova, con “Play Inclusion – Teatro di improvvisazione contro i pregiudizi”, uno spettacolo interattivo realizzato dall’associazione Maniman Teatro e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Attraverso il linguaggio dell’improvvisazione teatrale, i ragazzi saranno coinvolti direttamente nella costruzione delle scene e invitati a riflettere sui meccanismi che alimentano stereotipi e discriminazioni.

Si proseguirà mercoledì 18 marzo alle ore 19.00 alla Claque – Vico San Donato, con “Mevidda – Arte e giovani voci contro il razzismo”, una performance multidisciplinare che intreccia parole, musica e movimento. Protagonisti saranno le ragazze e i ragazzi del CFA di Genova insieme all’associazione Lilith, in una creazione collettiva dedicata al valore universale delle vite e delle storie di ciascuno.

Giovedì 19 marzo alle ore 18.30, al TIQU – Teatro Internazionale di Quartiere in piazza Cambiaso, è in programma “Il potere delle parole. Linguaggio, identità e società contemporanea”, un incontro pubblico con autori e autrici con background migratorio che, attraverso la scrittura e la riflessione culturale, affronteranno temi come identità, memoria, cittadinanza e trasformazioni sociali.

La giornata di venerdì 20 marzo prevede due appuntamenti. Nel corso della mattinata, al MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, si terrà un workshop socio-artistico con l’attrice e regista cubana Kalua Rodriguez, riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dedicato ai processi identitari e culturali nelle arti sceniche. La sera, alle ore 19.30 al Teatro San Giovanni Battista di Sestri Ponente, si svolgerà “Ridiamoci sopra, pensiamoci insieme”, una serata di talk, musica e stand-up comedy contro stereotipi e discriminazioni, con interventi artistici e momenti di confronto pubblico.

La rassegna si concluderà sabato 21 marzo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, con due eventi aperti alla cittadinanza. Alle ore 18.00, nell’area archeologica dei Giardini Luzzati, si terrà l’incontro “Sguardi, migrazioni e identità nel mondo contemporaneo”, dialogo tra autrici e studiose sui temi delle disuguaglianze e delle rappresentazioni dell’alterità. A seguire, dalle ore 18.30 in piazza San Matteo, lo spazio Quasi Casa ospiterà “Culture in movimento”, momento conviviale con cucine dal mondo, musica e dialogo tra comunità presenti sul territorio, pensato per favorire incontro e conoscenza reciproca.

“Con Un territorio a colori – commenta Filippo Bruzzone, consigliere delegato all’Istruzione e alle Pari Opportunità della Città Metropolitana di Genova – in questa settimana si racconta chi siamo come comunità e quale futuro vogliamo costruire. La Città Metropolitana di Genova ha scelto di essere parte attiva di questo percorso nazionale, portando nelle scuole, nei teatri e nelle piazze della città una proposta culturale che parla soprattutto ai giovani con i loro linguaggi: il teatro di improvvisazione, la stand-up comedy, la letteratura, la musica. Combattere il razzismo e le discriminazioni non è un atto retorico: è un impegno concreto, che passa dall’educazione, dal dialogo e dalla capacità di riconoscerci nell’altro. Siamo orgogliosi di offrire alla cittadinanza sei giorni di eventi gratuiti e aperti a tutti, perché la cultura dell’inclusione cresce quando diventa esperienza condivisa”.

La rassegna coinvolgerà studenti, associazioni, operatori culturali e cittadini in un percorso che mette al centro il dialogo tra culture e la valorizzazione delle diversità come risorsa per il territorio.