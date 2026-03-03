Genova. Da martedì 3 marzo, in ognuno dei nove municipi di Genova, sono attivi gli uffici di prossimità, punto di riferimento territoriale dedicato all’informazione e al supporto dei cittadini che necessitano di orientamento in ambito giudiziario.
Il servizio, completamente gratuito, permette non solo di ottenere chiarimenti e consulenza, ma anche di trasmettere online al tribunale gli atti relativi alla volontaria giurisdizione.
Le funzioni e i servizi
Gli sportelli saranno operativi il martedì dalle 9 alle 12.30 e il giovedì dalle 14 alle 16.30. In queste fasce orarie sarà possibile ricevere indicazioni dettagliate, assistenza nella compilazione delle pratiche e accompagnamento nella gestione delle procedure di volontaria giurisdizione destinate al tribunale. Tra le prestazioni offerte rientrano l’orientamento sulle amministrazioni di sostegno, sulle tutele e sulle istanze rivolte al giudice tutelare in materia di minori.
“Gli uffici di prossimità rappresentano un tassello strategico del welfare di comunità. Sono luoghi che avvicinano concretamente i servizi ai cittadini, soprattutto ai più fragili, offrendo orientamento, ascolto e accompagnamento in un sistema integrato sociosanitario che semplifica davvero l’accesso ai diritti – spiega l’assessora comunale a Welfare e Servizi Sociali -. La particolarità del Comune di Genova è averne inserito le funzioni nel segretariato sociale professionale: non un servizio generico, quindi, ma professionisti qualificati capaci di valutare i bisogni, costruire percorsi personalizzati e garantire un supporto competente e continuativo”.
L’apertura degli uffici di prossimità si inserisce in un programma di più ampia portata sostenuto dall’Unione Europea attraverso il Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, sotto il coordinamento del Ministero della giustizia a livello nazionale.
A livello locale, l’attuazione è avvenuta grazie alla collaborazione con il Comune, che ha garantito spazi adeguati, dotazioni tecniche e personale appositamente formato, destinato in via specifica allo svolgimento delle attività previste, e con la Regione Liguria.
L’elenco degli uffici di prossimità di Genova:
- Municipio I Centro Est: Corso Firenze, 24 – Telefono: 0105574534
- Municipio II Centro Ovest: Via Sampierdarena, 34 – Telefono: 0105578729
- Municipio III Bassa Valbisagno: Piazza Manzoni, 1 – Telefono: 0105579789
- Municipio IV Media Valbisagno: Via Sertoli 11B/20 – Telefono: 0105574400
- Municipio V Valpolcevera: Passo Torbella, 12 – Telefono: 0105575340
- Municipio VI Medio Ponente: Via Filippo Emanuele Bottino, 9 – Telefono: 010089130
- Municipio VII Ponente: Via Teodoro di Monferrato, 4 – Telefono: 0106982866
- Municipio VIII Medio Levante: Salita Superiore della Noce, 39B – Telefono: 0105578551
- Municipio IX Levante: Via Giovanni Maggio, 6 – Telefono: 0105574360