Genova. Da martedì 3 marzo, in ognuno dei nove municipi di Genova, sono attivi gli uffici di prossimità, punto di riferimento territoriale dedicato all’informazione e al supporto dei cittadini che necessitano di orientamento in ambito giudiziario.

Il servizio, completamente gratuito, permette non solo di ottenere chiarimenti e consulenza, ma anche di trasmettere online al tribunale gli atti relativi alla volontaria giurisdizione.

Le funzioni e i servizi

Gli sportelli saranno operativi il martedì dalle 9 alle 12.30 e il giovedì dalle 14 alle 16.30. In queste fasce orarie sarà possibile ricevere indicazioni dettagliate, assistenza nella compilazione delle pratiche e accompagnamento nella gestione delle procedure di volontaria giurisdizione destinate al tribunale. Tra le prestazioni offerte rientrano l’orientamento sulle amministrazioni di sostegno, sulle tutele e sulle istanze rivolte al giudice tutelare in materia di minori.

“Gli uffici di prossimità rappresentano un tassello strategico del welfare di comunità. Sono luoghi che avvicinano concretamente i servizi ai cittadini, soprattutto ai più fragili, offrendo orientamento, ascolto e accompagnamento in un sistema integrato sociosanitario che semplifica davvero l’accesso ai diritti – spiega l’assessora comunale a Welfare e Servizi Sociali -. La particolarità del Comune di Genova è averne inserito le funzioni nel segretariato sociale professionale: non un servizio generico, quindi, ma professionisti qualificati capaci di valutare i bisogni, costruire percorsi personalizzati e garantire un supporto competente e continuativo”.

L’apertura degli uffici di prossimità si inserisce in un programma di più ampia portata sostenuto dall’Unione Europea attraverso il Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, sotto il coordinamento del Ministero della giustizia a livello nazionale.

A livello locale, l’attuazione è avvenuta grazie alla collaborazione con il Comune, che ha garantito spazi adeguati, dotazioni tecniche e personale appositamente formato, destinato in via specifica allo svolgimento delle attività previste, e con la Regione Liguria.

L’elenco degli uffici di prossimità di Genova: