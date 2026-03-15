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Arrestato

Ubriaco, aggredisce i poliziotti e danneggia una porta della Questura: in manette 31enne

L'intervento ieri sera al centro commerciale del terminal Traghetti

polizia volante notte

Genova. La chiamata al 112 è arrivata per un uomo che non ne voleva sapere di alzarsi da un tavolino di un bar, all’interno del centro commerciale del Terminal Traghetti nonostante il personale dovesse chiudere il negozio intorno alle 21

Quando i poliziotti delle volanti sono arrivati  l’uomo ha cominciato ad inveire contro di loro con frasi volgari e ingiuriose, a minacciarli ed infine, durante l’accompagnamento alla vettura di servizio, li ha strattonati e colpiti, cagionando loro 7 giorni di prognosi.

Anche all’interno della Questura  ha continuato con la sua condotta aggressiva, rifiutandosi di fornire le sue generalità e danneggiando una porta. Infine identificato l’uomo, un 31enne rumeno, con diversi precedenti simili è stato arrestato per  resistenza, lesioni personali e oltraggio a P.U., danneggiamento e  rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, oltre che denunciato per ubriachezza.

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