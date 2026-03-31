Ubriaca, lancia sassi contro una volante e poi aggredisce i poliziotti

Genova. Una donna di 21 anni è stata arrestata dalla polizia dopo che, ubriaca, si è messa a lanciare sassi contro una volante di passaggio.

È successo la notte scorsa in via Buranello, a Sampierdarena. La 21enne era ferma a bordo strada e ha iniziato a lanciare sassi, colpendo la macchina. I poliziotti sono subito scesi e l’hanno identificata, ma lei ha reagito con aggressività.

È stata portata in questura, dove ha nuovamente dato in escandescenze colpendo un agente con la cintura, strappandogli la maglia e rompendogli gli occhiali, e sferrando un colpo al viso un altro agente.

La giovane è stata arrestata e sottoposta a direttissima in mattinata. I poliziotti aggrediti sono stati medicati al Galliera e dimessi rispettivamente con una prognosi di 10 e 4 giorni.