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Dramma

Ragazza di 25 anni cade sugli scogli e muore: la tragedia a Riomaggiore

Dopo difficili operazioni, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasferito con un gommone a La Spezia

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Genova. Dramma alla Cinque Terre, dove ieri pomeriggio, una giovane turista di origine polacca è morta sugli scogli di Riomaggiore, La Spezia, a seguito di una caduta.

Secondo le ricostruzioni, la ragazza sarebbe scivolata sulla, finendo rovinosamente tra i massi, e morendo sul colpo. A dare l’allarme un gruppo di giovani del borgo che hanno provato a raggiungerla in attesa dei soccorsi.

Soccorsi che non hanno potuto fare niente per la ragazza. Dopo difficili operazioni, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasferito con un gommone a La Spezia.

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