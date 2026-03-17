Ragazza di 25 anni cade sugli scogli e muore: la tragedia a Riomaggiore

Genova. Dramma alla Cinque Terre, dove ieri pomeriggio, una giovane turista di origine polacca è morta sugli scogli di Riomaggiore, La Spezia, a seguito di una caduta.

Secondo le ricostruzioni, la ragazza sarebbe scivolata sulla, finendo rovinosamente tra i massi, e morendo sul colpo. A dare l’allarme un gruppo di giovani del borgo che hanno provato a raggiungerla in attesa dei soccorsi.

Soccorsi che non hanno potuto fare niente per la ragazza. Dopo difficili operazioni, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasferito con un gommone a La Spezia.