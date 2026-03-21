Turismo, la Liguria in mostra alle fiere europee in Francia e Norvegia

Liguria. La Liguria rafforza la propria presenza sui mercati europei con una doppia partecipazione, in contemporanea, a due appuntamenti di riferimento per il settore turistico: il Salon du Randonneur di Lione e TravelXpo 2026 a Lillestrøm, in Norvegia.

A Lione la Regione è tra i protagonisti del Salon du Randonneur, manifestazione dedicata all’escursionismo e alle vacanze attive, in corso fino al 22 marzo al Centre de Congrès – Cité Internationale. Qui la Liguria punta su uno dei suoi asset più riconoscibili, l’outdoor, con una proposta corale che unisce costa ed entroterra e mira a intercettare un pubblico abituato a viaggiare a piedi, in bicicletta o comunque a contatto con la natura.

Dai sentieri affacciati sul mare ai percorsi nell’entroterra, il racconto – portato avanti insieme agli operatori del territorio – è quello di una regione compatta ma incredibilmente varia, dove in pochi chilometri si passa da un paesaggio all’altro. In primo piano anche il progetto “Liguria degli Anelli”, con itinerari ad anello pensati per una fruizione più sostenibile e immersiva del territorio.

Il Salon, giunto alla 18ª edizione, si conferma uno degli appuntamenti più seguiti in Francia per questo segmento, con oltre 12.600 visitatori registrati nel 2025.

Negli stessi giorni, la Liguria è presente anche in Norvegia a TravelXpo 2026, la principale fiera B2C del turismo del Paese, dove l’obiettivo è consolidare il trend positivo di un mercato in forte crescita. I dati lo confermano: nel 2025 gli arrivi dalla Norvegia in Liguria sono aumentati del 39,56%, con un incremento anche delle presenze (+2,43%).

A Lillestrøm la Regione si presenta con un’offerta ampia, che mette insieme mare, natura, cultura ed enogastronomia, puntando su una destinazione vivibile tutto l’anno. La partecipazione si inserisce nel lavoro avviato nei Paesi nordici, anche grazie alle attività di promozione realizzate nel 2025 e alla costruzione, insieme agli operatori, di proposte su misura per il pubblico scandinavo.

“La doppia presenza tra Francia e Norvegia conferma la strategia regionale di presidio dei principali mercati europei, con un’attenzione crescente verso un turismo attivo, sostenibile e distribuito lungo tutto l’anno – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. In entrambe le fiere la Liguria si presenta come sistema, con una presenza condivisa tra istituzioni e operatori rappresentativi dell’intero territorio, dal Ponente al Levante, dalla costa all’entroterra. Un’impostazione che punta a rafforzare la visibilità della destinazione e a tradurla in opportunità concrete per il comparto turistico”.

Gli espositori presenti nello stand francese sono: RivieraUP; Liguria Hotel Ponente Coast Liguria Together; Visit Levanto & Cinque Terre & Liguria Together; Hotels & Experience Portofino & Cinque Terre Coast Liguria Together; Comune di Diano Marina; Varazze.it/Arenzano Turismo; Visit Finale Ligure / Pietra Ligure e Comune di Genova. Mentre in Norvegia, accompagnano la Regione: Elevation Club (Consorzio Tourist Comm Service); Comune di Bordighera; Giada Apartments – Your Gateway to Cinque Terre e City of Genoa.