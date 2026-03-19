Turismo, le imprese del Tigullio: “Le amministrazioni si esprimano chiaramente sul progetto Dmo”

Genova. Lo scorso giovedì 12 marzo una serie di associazioni rappresentative delle imprese private del territorio si sono riunite in un incontro online per confrontarsi sul progetto di costituzione della Destination Management Organization (Dmo) dedicata alla destinazione “Riviere di Portofino, tra Costa ed Entroterra”.

Durante l’incontro – spiegano le aziende – è emersa con forza una posizione condivisa: “Il mondo delle imprese turistiche e produttive locali crede profondamente in questo progetto ed è pronto a lavorare in maniera coordinata per costruire una destinazione turistica moderna, sostenibile e competitiva a livello internazionale. Il progetto di Dmo nasce con l’obiettivo di mettere in rete l’intero comprensorio, tra mare e montagna, valorizzando in modo integrato il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico del territorio. La visione è quella di sviluppare una destinazione autentica e sostenibile, capace di attrarre un turismo internazionale di qualità, destagionalizzare i flussi e migliorare al tempo stesso la qualità della vita delle comunità locali”.

Il piano di sviluppo prevede una gestione coordinata della promozione turistica, la costruzione di un brand territoriale condiviso, la valorizzazione delle attività outdoor, dell’enogastronomia, del patrimonio culturale e degli eventi, oltre all’adozione di strumenti digitali e strategie di marketing integrato per rafforzare il posizionamento della destinazione sui mercati internazionali.

“Un segnale molto positivo – si legge in un comunicato – è già arrivato dalla Camera di Commercio di Genova, che ha manifestato la propria disponibilità a aderire al progetto assumendo il ruolo di soggetto capofila. Allo stesso modo, numerosi Comuni dell’entroterra hanno già espresso il proprio sostegno e la volontà di partecipare attivamente alla costruzione della nuova Dmo. Le associazioni imprenditoriali coinvolte sottolineano come questo progetto rappresenti un’opportunità concreta per rafforzare la competitività turistica del territorio e per costruire una governance moderna della destinazione, fondata sulla collaborazione tra pubblico e privato”.

Proprio in questo spirito di collaborazione e responsabilità condivisa, il mondo delle imprese rivolge ora un invito, in particolare alle amministrazioni dei Comuni costieri “affinché possano esprimere in tempi brevi una posizione chiara rispetto alla partecipazione al progetto. La creazione di una Dmo efficace richiede infatti una visione unitaria del territorio e il coinvolgimento di tutti i suoi attori principali. Gli operatori turistici privati ribadiscono la propria disponibilità a collaborare attivamente con le amministrazioni pubbliche per costruire insieme un modello di sviluppo turistico innovativo, capace di valorizzare l’identità delle Riviere di Portofino e di generare benefici economici, sociali e culturali diffusi. L’auspicio condiviso è che nei prossimi mesi si possa compiere un passo decisivo verso la nascita di una Dmo forte, inclusiva e rappresentativa dell’intero territorio.

I firmatari: Consorzio Portofino Coast – Alessandro Sauda, Presidente Liguria Together – Francesco Andreoli, Presidente* Consorzio Sestri Levante In – Michele Lombardo, Presidente Consorzio Operatori Turistici Moneglia – Valeria Trinca, Presidente Consorzio Ospitalità Diffusa Una Montagna di Accoglienza nel Parco – Giuseppino Maschio, Presidente Federalberghi Liguria – Aldo Werdin, Presidente UGAL Federalberghi Riviera di Levante – Sandro Tarella, Presidente Associazione Albergatori S. Margherita Ligure & Portofino – Sandro Tarella, Presidente Associazione Albergatori Rapallo-Zoagli – Giacomo Carpi, Presidente Associazione Albergatori Chiavari – Elisabetta Bacigalupo, Presidente Associazione Albergatori Lavagna-Cavi – Tiziano Sada, Presidente Associazione Albergatori Sestri Levante – Franco Repetto, Presidente Federalberghi Extra Chiavari – Davide Grillo, Presidente ITS Turismo Liguria – Chiara Rosatelli, Direttore Accademia del Turismo di Lavagna – Chiara Rosatelli, Direttore Confindustria Tigullio – Giancarlo Durante, Presidente ASCOM Confcommercio Genova – Alessandro Cavo, Presidente ASCOM Confcommercio Chiavari – Aldo Pessagno, Presidente Confesercenti Liguria – Enrico Castagnone, Vicepresidente Provinciale-Delegato Tigullio Assobalneari Tigullio – Roberto Franchini, Presidente