Turismo, Genova alla Bmt di Napoli: “Rafforzata la visibilità internazionale della città”

Genova. Bilancio positivo per la partecipazione del Comune di Genova alla 29esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. L’attività di networking sviluppata nello stand istituzionale e gli incontri con operatori e buyer internazionali hanno rafforzato il dialogo con la filiera turistica e consolidato i rapporti con i principali mercati di riferimento.

“La partecipazione alla BMT rappresenta un’importante occasione per rafforzare la visibilità internazionale di Genova e consolidare relazioni strategiche con operatori e mercati esteri – spiega l’assessora al Turismo Tiziana Beghin – La città si presenta con un calendario di eventi e progetti culturali di altissimo livello, capace di valorizzare la nostra identità storica e al tempo stesso proporre un’offerta contemporanea, sostenibile e fortemente esperienziale”.

Nel corso della manifestazione — che ha visto la presenza di 487 espositori, 390 seller italiani e buyer provenienti da 17 Paesi — la delegazione genovese ha incontrato operatori internazionali provenienti da mercati prioritari come Germania, Danimarca, Polonia e Regno Unito, riscontrando particolare interesse per l’offerta turistica integrata della città, che unisce cultura, experience tourism e outdoor.

Tra i principali elementi di attrazione presentati agli operatori spicca il ventennale del riconoscimento Unesco del sistema dei Palazzi dei Rolli, celebrato con un programma potenziato dei Rolli Days dal 27 al 29 marzo, che include anche l’apertura di appartamenti privati inediti, la grotta cinquecentesca Doria Pavese e la Badia di Sant’Andrea, Villa Pasqua, impreziosita dai rilievi di Bertel Thorvaldsen recentemente restaurati.

Grande attenzione è stata riservata anche alla mostra-evento Van Dyck l’Europeo, in apertura a Palazzo Ducale, che con circa 60 opere provenienti dai principali musei europei racconta il rapporto tra Anthony van Dyck e l’aristocrazia genovese, con un percorso diffuso che coinvolge anche i Musei di Strada Nuova.

Forte interesse è stato registrato anche per l’offerta outdoor, che valorizza la vicinanza tra mare e alture cittadine, con una rete di sentieri e percorsi per trekking, e-bike e trail running che conduce al sistema dei forti storici.

Il modello turistico genovese è stato anche citato come esempio virtuoso durante la convention Il Turismo del Futuro, organizzata dal portale Visit Italy.

La presenza alla Bmt, tra i 72 enti di promozione territoriale presenti, ha consentito inoltre di dialogare con la filiera del trasporto — 21 compagnie aeree e 15 compagnie di navigazione — e con numerosi tour operator, confermando la solidità del brand Genova e la capacità della città di innovare la propria offerta turistica mantenendo intatta la propria identità.