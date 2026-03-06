Turismo, bilancio positivo per Genova all’Itb di Berlino: i Palazzi dei Rolli conquistano la Germania

Genova. Si è conclusa la tre giorni dell’ITB (Internationale Tourismus-Börse) Berlin 2026, la fiera del turismo più prestigiosa al mondo, che quest’anno ha celebrato lo storico traguardo del 60° anniversario. La delegazione genovese, ospitata all’interno dello spazio di Agenzia In Liguria e in stretta sinergia con il Genova Convention Bureau, rientra con risultati eccellenti, avendo consolidato il dialogo con il mercato tedesco attraverso una strategia basata su analisi dei dati, networking e un’offerta esperienziale di alto profilo.

«L’esperienza berlinese è stata molto positiva – dice l’assessora al Turismo del Comune di Genova – e grazie ai numerosi incontri ai quali abbiamo partecipato, anche e soprattutto da protagonisti, siamo riusciti a conquistare la stampa tedesca, che costituisce uno dei nostri mercati di riferimento. Abbiamo avuto l’occasione di presentare quanto di bello la città di Genova ha da offrire ai turisti, tedeschi e di tutto il mondo, partendo dallo splendore dei Palazzi dei Rolli al nuovo progetto Genova Outdoor, dalle botteghe storiche al turismo esperienziale, raccontando un’offerta turistica in grado di soddisfare veramente ogni palato e alla portata di tutte e tutti».

L’inserimento di Genova tra le ’52 Places to Go in 2026′ del New York Times ha contribuito a consolidare la percezione della città come meta d’eccellenza e a dare ulteriore forza alla presentazione di un’offerta turistica ormai matura e competitiva su scala globale. Questo riconoscimento internazionale ha accreditato la città presso i grandi player tedeschi, posizionandola come meta d’elezione per un turismo colto, consapevole e alto spendente.

I lavori sono iniziati con l’incontro tecnico “From Data to Destination”, sviluppato in collaborazione con l’Ateneo Bocconi. Un focus dedicato alla gestione intelligente dei flussi turistici attraverso i big data, strumento essenziale per migliorare l’esperienza del visitatore e orientarlo verso itinerari inediti, garantendo al contempo la vivibilità del territorio.

Parallelamente, Genova ha partecipato alla General Assembly di ETOA (European Tourism Association), appuntamento chiave per consolidare le relazioni con i principali stakeholder del turismo continentale e rafforzare il posizionamento della città nei circuiti internazionali del turismo organizzato e del segmento MICE.

In una sessione speciale dedicata ai 60 anni di ITB, la città è stata protagonista di una presentazione dinamica, insieme a poche selezionate destinazioni internazionali. L’intervento si è concentrato sui grandi eventi e sul ventennale del riconoscimento UNESCO dei Palazzi dei Rolli (2006-2026). In questa sede è stato presentato un modello di turismo identitario che coniuga il ricco palinsesto a una ricca offerta outdoor.

Il momento clou si è svolto presso lo Spazio Italia di ENIT. Davanti a una platea composta dalle firme più autorevoli della stampa di settore è stata illustrata la profonda metamorfosi della città presentando un’offerta all-season e immersiva. Attraverso la proiezione di dati e video della destinazione, i giornalisti sono stati accompagnati in un viaggio virtuale tra l’eleganza aristocratica dei Rolli e la natura selvaggia dei Forti a picco sul mare. L’offerta illustrata punta sull’immersione totale nel tessuto cittadino: dalle botteghe storiche alle esperienze gastronomiche, promuovendo Genova come destinazione viva e attrattiva 365 giorni l’anno.

Durante tutti i giorni di fiera, l’agenda degli incontri B2B è stata costante, registrando una domanda in forte crescita. Numerose produzioni internazionali hanno manifestato l’interesse a realizzare contenuti dedicati alla destinazione. La chiave del successo si è confermata la proposta di un turismo slow e di qualità, validando l’efficacia delle politiche di destagionalizzazione già premiate dai dati positivi registrati a partire da ottobre 2025.