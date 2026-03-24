Turismo, anche ad aprile tornano i tour “Conosci Genova?” di Federagit

Genova. Tornano, anche ad aprile, i tour “Conosci Genova?”, le visite guidate di Federagit Confesercenti alla scoperta delle bellezze di Genova e delle sue attività economiche di maggiore tradizione: una passeggiata attraverso i luoghi di maggior interesse del centro storico e della città moderna: il Porto antico, gli stretti caruggi e le botteghe storiche, i palazzi nobiliari, la cattedrale di San Lorenzo, piazza De Ferrari.

Si tratta di visite guidate in lingua italiana della durata di circa due ore di percorso a piedi adatti a tutte le età, del costo di 15 euro a persona e gratuiti per i bambini fino a 12 anni, in partenza tutti i sabati alle 16 presso l’ufficio informazioni turistiche del Porto Antico e prenotabili entro le ore 13 del giorno stesso tramite messaggio WhatsApp o sms ai numeri 3498091682 e 3478551556 o scrivendo alla e-mail federagit@confesercenti-ge.it.

Su richiesta, le guide Federagit sono disponibili a organizzare percorsi anche in lingua inglese o francese. Maggiori informazioni nella pagina dedicata sul sito di Visitgenoa.