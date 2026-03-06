Tunnel subportuale, Bianchi (Fdi): “Emersa la superficialità della giunta Salis”

Genova. “Nel dire che il Comune non sapeva nulla fino alla relazione resa in aula dal vice commissario c’è tutta la superficialità della giunta Salis, un’amministrazione più impegnata a promuovere l’immagine del Sindaco anziché occuparsi della città. Il tempo dedicato a montare reels social o comunicati confezionati ad arte non deve averne lasciato abbastanza alla Giunta per riuscire a confrontarsi con la struttura commissariale e tutti gli altri enti coinvolti per la realizzazione del tunnel sub portuale”. Così la capogruppo di Fdi a Tursi Alessandra Bianchi.

“La struttura commissariale che sta ancora aspettando una risposta da parte del sindaco ad una lettera inviata ad inizio febbraio. Un grave disinteresse per la città e per un’opera strategica che va letta in connessione con gli altri grandi interventi e investimenti avviati dalla precedente amministrazione”, aggiunge.

“Eppure il campo progressista preferisce ancora addossare ogni colpa a ‘quelli di prima’ dimenticando comodamente di aver posticipato i lavori di piazzale Kennedy, di non mettere a sistema i parcheggi del Palasport: soluzioni che avrebbero potuto già rispondere ad alcune delle esigenze del quartiere della Foce. Adesso che le classiche scuse del ‘buco di bilancio’ e della ‘mancanza di coperture economiche’ non reggono più, mi chiedo a quali nuovi appigli ricorrerà questa amministrazione per continuare a criticare un’opera di cui, invece, dovrebbe andarne orgogliosa”, conclude.