  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Centrodestra

Tunnel subportuale, Bianchi (Fdi): “Emersa la superficialità della giunta Salis”

"Il campo progressista preferisce ancora addossare ogni colpa a 'quelli di prima'"

alessandra bianchi

Genova. “Nel dire che il Comune non sapeva nulla fino alla relazione resa in aula dal vice commissario c’è tutta la superficialità della giunta Salis, un’amministrazione più impegnata a promuovere l’immagine del Sindaco anziché occuparsi della città. Il tempo dedicato a montare reels social o comunicati confezionati ad arte non deve averne lasciato abbastanza alla Giunta per riuscire a confrontarsi con la struttura commissariale e tutti gli altri enti coinvolti per la realizzazione del tunnel sub portuale”. Così la capogruppo di Fdi a Tursi Alessandra Bianchi.

“La struttura commissariale che sta ancora aspettando una risposta da parte del sindaco ad una lettera inviata ad inizio febbraio. Un grave disinteresse per la città e per un’opera strategica che va letta in connessione con gli altri grandi interventi e investimenti avviati dalla precedente amministrazione”, aggiunge.

“Eppure il campo progressista preferisce ancora addossare ogni colpa a ‘quelli di prima’ dimenticando comodamente di aver posticipato i lavori di piazzale Kennedy, di non mettere a sistema i parcheggi del Palasport: soluzioni che avrebbero potuto già rispondere ad alcune delle esigenze del quartiere della Foce. Adesso che le classiche scuse del ‘buco di bilancio’ e della ‘mancanza di coperture economiche’ non reggono più, mi chiedo a quali nuovi appigli ricorrerà questa amministrazione per continuare a criticare un’opera di cui, invece, dovrebbe andarne orgogliosa”, conclude.

leggi anche
tunnel subportuale madre di dio
Le precisazioni
Tunnel subportuale, la struttura commissariale: “Per svincolo via Casaccie Comune decida sul futuro della sopraelevata”
bucci salis
La richiesta
Tunnel subportuale, la sindaca Salis: “Incontro urgente con commissario e Aspi”
Tunnel subportuale il progetto di Aspi
"optional"
Tunnel subportuale, nel progetto a gara non c’è l’uscita di via delle Casaccie: opera fuori dal quadro economico
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.