Si buttano contro un taxi per simulare un incidente stradale: denunciati

Genova. Hanno tentato di simulare un investimento stradale per truffare un tassista e gli hanno anche danneggiato il mezzo per poi fuggire vedendo che la telecamera dell’auto aveva ripreso tutto. Ma grazie all’intervento di una volante del commissariato di Sestri Ponenti sono stati individuati e denunciati.

Protagonisti due giovani della repubblica Ceca, un 35enne e la fidanzata di 27. E’ successo nel pomeriggio di ieri in via XX Settembre. In base a quanto accertato il 35enne si è gettato improvvisamente contro un taxi in un tratto privo di attraversamento pedonale, fingendo di essere stato investito. La ragazza che era con lui si è avvicinata per soccorrerlo e, quando l’autista è sceso per accertarsi del suo stato di salute, l’uomo ha lamentato un dolore alla gamba per il colpo. Successivamente, dopo aver notato la dashcam nell’abitacolo del taxi che riprendeva tutto, hanno tentato di fuggire.

Gli agenti hanno osservato le immagini registrate, hanno fermato i due ragazzi e li hanno portati in Questura per denunciarli per truffa e danneggiamento, considerato il faro e il cofano danneggiati del taxi. La ragazza è stata denunciata anche per possesso di armi atti ad offendere poiché trovata in possesso di un coltellino.