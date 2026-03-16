Spintona un’anziana durante un tentativo di truffa: arrestato 42enne

Chiavari. A inizio gennaio ha tentato di truffare un’anziana con il solito escamotage del finto carabiniere che chiede una cauzione alla vittima per rilasciare un parente responsabile di un incidente stradale o di un altro reato.

In questo caso il truffatore aveva raccontato a un’ultranovantenne di Chiavari che la figlia era stata coinvolta in una rapina all’interno di una gioielleria e che per evitare l’arresto doveva consegnare tutti i gioielli.

Quando l’uomo ha cercato di entrare in casa però l’anziana vedendo uno sconosciuto ha cercato di richiudere la porta, così lui l’ha spintonata facendola cadere a terra e ha fatto tentato di far razzia di ori e gioielli senza però trovarli.

Dopo la denuncia della donna sono partite le indagini della polizia del commissariato di Chiavari che hanno consentito prima di individuare l’autovettura utilizzata dall’uomo e poi, il giorno successivo, di identificarlo in provincia di Parma. Grazie a un’ordinanza del gip di Genova di custodia cautelare in carcere, l’uomo, nel frattempo già detenuto a Poggio Reale, è stato arrestato anche per la tentata rapina aggravata.