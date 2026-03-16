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Custodia cautelare

Spintona un’anziana durante un tentativo di truffa: arrestato 42enne

Spacciandosi per carabiniere aveva detto a un'ultranovantenne che la figlia era nei guai per una rapina in una gioielleria. L'anziana spaventata aveva cercato di richiudere la porta ed era stata buttata a terra

volante polizia

ChiavariA inizio gennaio ha tentato di truffare un’anziana con il solito escamotage del finto carabiniere che chiede una cauzione alla vittima per rilasciare un parente responsabile di un incidente stradale o di un altro reato. 

In questo caso il truffatore aveva raccontato a un’ultranovantenne di Chiavari che la figlia era stata coinvolta in una rapina all’interno di una gioielleria e che per evitare l’arresto doveva consegnare tutti i gioielli.

Quando l’uomo ha cercato di entrare in casa però l’anziana vedendo uno sconosciuto ha cercato di richiudere la porta, così lui l’ha spintonata facendola cadere a terra e ha fatto tentato di far razzia di ori e gioielli senza però trovarli.

Dopo la denuncia della donna sono partite le indagini della polizia del commissariato di Chiavari che hanno consentito prima di individuare l’autovettura utilizzata dall’uomo e poi, il giorno successivo, di identificarlo in provincia di Parma. Grazie a un’ordinanza del gip di Genova di custodia cautelare in carcere, l’uomo, nel frattempo già detenuto a Poggio Reale, è stato arrestato anche per la tentata rapina aggravata.

 

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