Truffano un’anziana e le portano via 3 kg d’oro: arrestati dai ‘falchi’ della squadra mobile

Genova. Ieri pomeriggio i poliziotti della squadra mobile di Genova insieme ai colleghi di Alessandria, hanno arrestato due italiani di 38 e 32 anni in flagranza del reato di truffa aggravata e resistenza .

Nei giorni scorsi, a seguito di attività investigativa, erano stati effettuati diversi servizi di monitoraggio degli indagati in città , dove era emerso che i due, a bordo di un veicolo a noleggio, avevano effettuato alcuni sopralluoghi soggiornando in un albergo del centro storico.

Ieri mattina i due sono arrivati ad Alessandria con la stessa auto, per poi dirigersi nel comune di Castellazzo Bormida nei pressi di un’abitazione dove il 32enne è entrato per poi uscire, alcuni secondi dopo, risalendo a bordo e allontanandosi a forte velocità. Gli investigatori già sul posto, sono entrati nello stabile e preso contatti con la vittima, un’anziana di 84anni , che ha riferito di aver appena ricevuto la visita di un giovane, qualificatosi come appartenente all’Arma dei Carabinieri, a cui aveva consegnato un sacchetto contenente numerosi gioielli, successivamente quantificati per circa 3 kg di monili in oro, sui quali il ragazzo avrebbe dovuto compiere alcuni accertamenti.

Gli agenti, pertanto, hanno immediatamente fermato la macchina con a bordo i due indagati che, alla vista della Polizia, hanno tentato di fuggire effettuando diverse manovre pericolose, fino a speronare più volte l’auto di servizio. I due sono stati arrestati e portati nelle camere di sicurezza della Questura di Alessandria. A seguito della direttissima di oggi l’arresto è stato convalidato e per entrambi è stata emessa la misura della custodia cautelare in carcere.