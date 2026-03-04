Si finge donna e ricatta un genovese dopo essersi fatto inviare foto osé: denunciato 60enne

Genova. Pensava di chattare con una ragazza attraente, invece si è trovato nel bel mezzo di una delle classiche truffe online. Vittima un uomo residente in provincia di Genova che si era iscritto a uno dei classici siti di incontri per single.

La sedicente ragazza lo aveva convinto a inviargli foto e video osé, ma poco dopo ha cominciato a ricattarlo. Per non diffondere quelle immagini intime gli ha chiesto soldi, utilizzando anche numeri di telefono diversi. Lui all’inizio ha pagato, più di una volta, per un totale di poco meno di mille euro.

Poi però spaventato dalle continue e ulteriori richieste ha deciso di sporgere denuncia. A individuare il truffatore infomatico, un sessantenne non risiede in Liguria, è stata la guardia di finanza.

L’uomo, già gravato da diversi precedenti penali specifici, è stato denunciato per estorsione.