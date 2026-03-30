  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Passo avanti

Trenino di Casella, riapertura fino a Sant’Olcese per sabato e festivi dal 25 aprile

E' stata disposta l'apertura in modalità ferroviaria della tratta tra Casella e Sant'Olcese (fermata di Vicomorasso), con l'utilizzo di autobus per la restante parte fino a Genova

scajola treno trenino casella

Genova. L’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, accompagnato dagli amministratori del territorio e dai tecnici regionali e di AMT, ha svolto oggi un sopralluogo sulla ferrovia che collega Casella a Genova percorrendo, in particolare, il tratto che da Casella arriva a Sant’Olcese.

Su richiesta dello stesso assessore, con la condivisione di AMT, è stata disposta l’apertura in modalità ferroviaria della tratta tra Casella e Sant’Olcese (fermata di Vicomorasso), con l’utilizzo di autobus per la restante parte fino a Genova, a partire dal 25 aprile per tutti i giorni festivi e le giornate di sabato.

“Ho voluto personalmente vedere e conoscere meglio questa ferrovia e la sua attuale situazione condividendola con i sindaci del territorio e i consiglierei regionali – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Dal 25 aprile sarà riaperto il tratto ferroviario tra Casella e Sant’Olcese in attesa che vengano completati i lavori sulla restante parte. Regione Liguria, in questi anni, ha stanziato risorse economiche davvero significative su questa infrastruttura. Serve il massimo impegno di tutti gli enti e le aziende coinvolte, lavorare in un’unica direzione per riportare la ferrovia Genova-Casella a pieno regime. In tal senso, il sopralluogo odierno è un segnale importante, così come la conseguente parziale riapertura”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.