Trenino di Casella, riapertura fino a Sant’Olcese per sabato e festivi dal 25 aprile

Genova. L’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, accompagnato dagli amministratori del territorio e dai tecnici regionali e di AMT, ha svolto oggi un sopralluogo sulla ferrovia che collega Casella a Genova percorrendo, in particolare, il tratto che da Casella arriva a Sant’Olcese.

Su richiesta dello stesso assessore, con la condivisione di AMT, è stata disposta l’apertura in modalità ferroviaria della tratta tra Casella e Sant’Olcese (fermata di Vicomorasso), con l’utilizzo di autobus per la restante parte fino a Genova, a partire dal 25 aprile per tutti i giorni festivi e le giornate di sabato.

“Ho voluto personalmente vedere e conoscere meglio questa ferrovia e la sua attuale situazione condividendola con i sindaci del territorio e i consiglierei regionali – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Dal 25 aprile sarà riaperto il tratto ferroviario tra Casella e Sant’Olcese in attesa che vengano completati i lavori sulla restante parte. Regione Liguria, in questi anni, ha stanziato risorse economiche davvero significative su questa infrastruttura. Serve il massimo impegno di tutti gli enti e le aziende coinvolte, lavorare in un’unica direzione per riportare la ferrovia Genova-Casella a pieno regime. In tal senso, il sopralluogo odierno è un segnale importante, così come la conseguente parziale riapertura”.