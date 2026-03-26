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Disagi

Treni, ultima fase dei lavori tra Principe e Brignole: dal 30 marzo nuove limitazioni e cancellazioni

Nuove modifiche fino a settembre, ma c'è una buona notizia per i pendolari: i Torino-Genova torneranno ad attestarsi a Brignole

treno stazione brignole

Genova. Dal 30 marzo alla fine di settembre nuove modifiche ai treni regionali sul nodo di Genova, ancora per i lavori di potenziamento del nodo ferroviario, in particolare il sestuplicamento dei binari tra Principe e Brignole, ormai entrato nella fase finale.

Saranno previste rimodulazioni d’orario: i collegamenti regionali Torino-Genova torneranno a fare capolinea a Genova Brignole anziché Piazza Principe, notizia accolta con soddisfazione dai pendolari novesi: “Porrà fine a un disagio durato anni, vissuto da chi si deve recare sul levante ligure”.

Ma d’altro canto sono programmate limitazioni parziali dei collegamenti nel nodo di Genova  o soppressioni con particolare riferimento alla relazione metropolitana Genova Nervi-Genova Voltri.  Tutti i treni previsti sull’itinerario sotterraneo di Genova Piazza Principe saranno instradati sui binari in superfice e non fermeranno a Genova via di Francia.

In particolare, i collegamenti del Regionale:

  • Genova Piazza Principe – Torino proseguiranno la corsa fino a Genova Brignole o avranno origine/termine nella stessa stazione, con alcune variazioni d’orario;
  • Genova – Busalla/Arquata Scrivia/Novi Ligure e Genova – Acqui Terme saranno cancellati tra Genova Brignole/Principe o Sampierdarena, avranno origine/termine corsa a Genova Sampierdarena o Genova Principe con alcune modifiche di orario;
  • Recco – Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri: alcune corse saranno cancellate sull’intera tratta o tra Genova Brignole e Genova Piazza Principe. Le corse attive non fermeranno a Genova Via di Francia.

Inoltre, i treni del Regionale:

  • 22824 La Spezia Centrale – Genova Voltri terminerà la corsa a Genova Sestri Ponente Aeroporto;
  • 22820 Sestri Levante – Genova Voltri terminerà la corsa a Genova Piazza Principe;
  • 3023 Milano Greco Pirelli – Genova P. Principe proseguirà la corsa fino a Genova Brignole.

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