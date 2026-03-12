Tre serate di musica reggae ai Giardini Luzzati: si parte con la star internazionale Alborosie

Una rassegna di musica reggae tra radici e sguardo sul mondo: si apre domenica 29 marzo 2026 ai Giardini Luzzati con il live di Alborosie, artista italiano tra i più riconosciuti a livello internazionale nella scena reggae, accompagnato dallo Shengen Clan. Le serate, in programma fino a sabato 18 luglio 2026, nascono dalla collaborazione tra Giardini Luzzati e La Festa del Sole, due realtà genovesi attive nella promozione culturale e musicale sul territorio, e mettono in dialogo concerti live e selezioni dj, tra sonorità roots, reggae contemporaneo e cultura sound system.

“Nato e conosciuto come il festival reggae “Made in Genova” dal 2008, La Festa del Sole nasce da una prima serata reggae sulla spiaggia di Multedo – racconta Alessandro Galbusera – Negli anni abbiamo continuato a portare la musica reggae sul territorio genovese, costruendo un percorso fatto di eventi e incontri che hanno coinvolto più generazioni. Un lavoro portato avanti in modo indipendente, con una forte attenzione al territorio e alle sue comunità. Il 2026 – continua Alessandro – segna una nuova fase di questo percorso, anche grazie a un dialogo rinnovato e a un interesse concreto da parte dell’amministrazione comunale per un progetto che negli anni ha dimostrato continuità e radicamento”.

“La musica ai Giardini Luzzati è uno strumento quotidiano di incontro e relazione, non solo intrattenimento. – spiega Francesca Delfino, Responsabile Eventi dei Giardini Luzzati – È un linguaggio condiviso che mette in contatto persone diverse e crea occasioni di partecipazione. Il reggae è una delle culture che attraversano questo spazio da sempre: un punto di incontro tra generazioni e comunità, un modo diretto e orizzontale di stare insieme. In questo senso, la collaborazione con La Festa del Sole è un’occasione importante per chi frequenta, abita e costruisce ogni giorno la piazza”.

PROGRAMMA

La prima serata è in programma domenica 29 marzo 2026 ai Giardini Luzzati, si parte dalle ore 20.30 con i dj set di Rankin Fabio figura storica della scena reggae genovese e fondatore di Groove Yard Sound, e con Raphael, cantante e selezionatore con un percorso internazionale tra radici roots e reggae contemporaneo.

Alle ore 22 è in programma il live di Alborosie, artista italiano di fama internazionale e tra i principali riferimenti della scena reggae globale. Trasferitosi in Giamaica nei primi anni duemila, Alborosie ha costruito una carriera come musicista e produttore collaborando con numerosi protagonisti del reggae contemporaneo, come Sly & Robbie e Wailing Souls. Ha pubblicato una discografia articolata, con circa una decina di album in studio, tra cui “Soul Pirate”, “Escape from Babylon” e “Nine Mile”, il più recente, al centro del live, presentato con lo Shengen Clan, band che affianca stabilmente Alborosie nelle sue esibizioni dal vivo.

Il calendario prosegue sempre ai Giardini Luzzati sabato 27 giugno 2026 alle ore 20.30 con le selezioni di Early Vibes e Skankelle Hills, seguite alle ore 22 dal live di Sud Sound System insieme a Papa Leu, protagonisti storici della scena reggae italiana.

Il terzo e ultimo appuntamento è in programma venerdì 18 luglio 2026 ed è dedicato alle sonorità del reggae italiano contemporaneo. La serata si apre alle ore 20.30 con i dj set di Dj Kamo, Frenci Vibes e Ale Eazy, per poi culminare alle ore 22 con il live dei Mellow Mood, tra le realtà più consolidate del reggae italiano contemporaneo.

INFORMAZIONI GENERALI E BIGLIETTI

Le serate di musica reggae ai Giardini Luzzati sono un progetto nato dalla collaborazione tra La Festa del Sole, realtà che da anni porta la cultura reggae sul territorio genovese attraverso eventi, concerti e momenti di aggregazione e i Giardini Luzzati, spazio rigenerato nel cuore del centro storico di Genova, attivo da oltre dieci anni nella promozione culturale e sociale.

Il programma comprende tre appuntamenti, in calendario il 29 marzo, il 27 giugno e il 18 luglio 2026, che alternano concerti live e selezioni dj tra sonorità reggae, roots e cultura sound system, con inizio alle ore 20.30, live alle ore 22 e chiusura della musica a mezzanotte.

I biglietti per la serata di domenica 29 marzo 2026 sono disponibili online https://dice.fm/event/6dnlv3-alborosie-shengen-clan-29th-mar-giardini-luzzati-genova-tickets?lng=it