Trasta, Sogegross investe 35 milioni per il nuovo polo logistico: previsti 16 milioni di colli all’anno

Genova. Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo hub logistico di Sogegross nel quartiere di Trasta, a Genova. L’operazione, che comporta un investimento superiore ai 35 milioni di euro, punta a decongestionare l’attuale piattaforma di Bolzaneto, attiva dal 2002 e ormai prossima alla saturazione dei volumi.

Il nuovo centro sarà dedicato esclusivamente alla gestione dei prodotti freschi e freschissimi (ortofrutta, carni, ittico, latticini e gastronomia). Una volta a regime, la struttura servirà i 255 punti vendita del Gruppo distribuiti tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, con una capacità operativa stimata in 16 milioni di colli e circa 68 milioni di chili di merce all’anno.

Secondo quanto riportato da una nota stampa del gruppo, sotto il profilo tecnologico, l’impianto di Trasta introdurrà sistemi di automazione per la gestione dei flussi in uscita (outbound), attraverso l’impiego di circa dieci robot collaborativi (AMR – Autonomous Mobile Robots). Si tratta di una soluzione già testata dal Gruppo nel sito di Tortona e che verrà qui implementata su scala maggiore per l’ottimizzazione del transito merci e della tracciabilità della filiera.

Il cantiere, affidato alla società Techbau, ha superato il 50% della posa dei pilastri e vede attualmente in corso le fasi di tamponamento del prefabbricato e la progettazione esecutiva degli impianti. La struttura sarà dotata di un impianto fotovoltaico da 860 kW installato sulla copertura, sistemi di isolamento termico e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

“La decisione di localizzare l’investimento a Genova, nonostante complessità realizzative superiori rispetto ad alternative logistiche, ribadisce il nostro radicamento territoriale e rappresenta una scelta strategica di lungo periodo,” commenta Luca Gattiglia, Direttore Generale del Gruppo Sogegross. “Questo polo logistico non è solo un’infrastruttura operativa, ma un motore di sviluppo per il territorio: creerà nuove opportunità occupazionali qualificate, coinvolgerà fornitori e imprese locali nella filiera, e rafforzerà Genova come hub logistico del Nord-Ovest. Il nostro legame con la nostra città di origine va oltre la dimensione commerciale: è un impegno concreto a generare valore condiviso, investendo nel territorio dove siamo nati e dove viviamo, come famiglie e come azienda.”