Tragedia sull’Aurelia bis: moto si schianta contro un furgone, morto uomo di 50 anni

Albenga. Tragedia ieri sera sull’Aurelia Bis che collega Albenga a Villanova, dove un uomo di 50 anni è morto a causa di un gravissimo incidente stradale. Secondo le primissime informazioni, la vittima stava viaggiando su una moto quando, per cause ancora da chiarire, è andato a schiantarsi contro un furgone.

Immediato l’intervento sul posto dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio, ma non c’è stato niente da fare: nonostante svariati minuti di massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo, l’uomo è deceduto.

La vittima l’alassino Roberto Zanon, 50 anni (classe 1975), Una notizia che si è diffusa subito per le via di Alassio, dove Zanon era molto conosciuto per la sua attività di barista e gestore di locali: recentemente aveva gestito il bar “Sotto Vento” (oggi bar “Doc”, sotto una nuova gestione).