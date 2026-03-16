Tragedia sul passo del Faiallo, 37enne trovato morto in macchina in fondo a una scarpata

Genova. Il cadavere di uomo di 37 anni è stato trovato all’interno della sua auto in fondo a una scarpata lungo il passo del Faiallo, sopra Voltri.

Il ritrovamento risale alla prima mattinata di lunedì. L’uomo risultava scomparso dal 13 marzo, giorno in cui la madre aveva avvisato i carabinieri avviando le ricerche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno raggiunto la macchina e trovato il corpo ormai senza vita del 37enne sui sedili. Presenti anche i carabinieri, che lo hanno identificato e hanno avviato le indagini.

Tra le ipotesi prese in considerazione il gesto volontario o un incidente autonomo.