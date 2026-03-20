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Intervento

Torrente Secca, lavori sulle condotte idriche: un giorno senz’acqua tra Bolzaneto, Serra Riccò e Sant’Olcese

L’interruzione si rende necessaria per consentire la risoluzione delle interferenze tra la rete idrica e le nuove opere di riqualificazione del rio Morego

Tubi dell'acqua esplosi a Principe e a Di Negro: la situazione il giorno dopo
Foto d'archivio

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno Martedì 24 Marzo 2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Lungotorrente Secca
• Via Rio di Po
• Via Cremeno
• Via Luigi Tomaso Belgrano
• Via Sardorella
• Vie limitrofe

Nelle seguenti vie del Comune di Serra Riccò:
• Via Fratelli Canepa
• Via Tomaso Campanella
• Via Agostino Richino
• Via Franceso Profumo
• Via Michele Denegri
• Vie limitrofe

E nelle seguenti vie del Comune di Sant’Olcese:
• Via Pietro Calamandrei
• Via Piero Gobetti
• Via Fratelli Cervi
• Via Ernesto Cassissa
• Vie limitrofe

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

L’interruzione si rende necessaria per consentire la risoluzione delle interferenze tra la rete idrica e le nuove opere di riqualificazione del rio Morego. “Questo intervento si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie realizzato da IRETI – Gruppo Iren sul territorio genovese. Il piano 2026 prevede numerosi cantieri finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica, aumentare la resilienza delle infrastrutture, ridurre le perdite e supportare le grandi opere pubbliche in corso. L’obiettivo è mettere a disposizione della città un sistema idrico più moderno, efficiente e sostenibile, in coerenza con le linee del Piano Industriale Iren”, si legge nella nota dell’azienda.

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