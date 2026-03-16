Torna il festival “Portofino Days”, la Liguria come hub dell’industria creativa: ecco il programma

Genova. Torna dal 27 al 29 marzo 2026 il Portofino Days – International Fiction Festival, la manifestazione che trasforma la Liguria nel cuore pulsante dell’audiovisivo mondiale. Con un programma che spazia da Portofino a Santa Margherita Ligure, passando per Genova e Rapallo, l’evento si consolida come il primo festival dedicato alle maestranze di settore e alla promozione della Liguria

come set d’eccellenza per la lunga serialità.

“Questa nuova edizione conferma la centralità di un settore che si è dimostrato un vero motore di sviluppo economico e promozionale per il nostro territorio – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Come Regione Liguria ne abbiamo valorizzato il potenziale attraverso sinergie e opportunità dedicate, come quelle nate dalla collaborazione con la Genova Liguria Film Commission. Proprio in questa direzione va il nuovo bando che attiveremo nei prossimi mesi, pensato per attrarre le grandi produzioni nazionali e internazionali e, contemporaneamente, sostenere la crescita delle realtà locali”.

“Eventi come i Portofino Days mettono sotto i riflettori internazionali una Liguria che non è solo set naturale di grande fascino per il cinema e la fiction, ma anche territorio produttivo di eccellenza, dove tradizione agricola, creatività e promozione turistica possono dialogare e crescere insieme. Centrale in questo senso la partecipazione ai Portofino Days, anche per questa edizione, del distretto florovivaistico della Liguria – spiega Alessandro Piana, assessore all’agricoltura della Regione Liguria -. La nostra regione è uno dei principali poli florovivaistici d’Europa, con oltre 5.000 aziende attive, una produzione che supera i 437 milioni di euro e una forte vocazione all’export. Parliamo di un comparto che rappresenta oltre il 75% dell’intera agricoltura ligure e che ci vede leader a livello mondiale anche nella produzione di piante aromatiche in vaso. Un patrimonio straordinario che contribuisce a definire l’identità e il paesaggio della nostra regione”.

“Portofino Days è sì un evento giovane con soli tre anni di vita, ma ormai si può definire appuntamento tradizionale alla luce del grandissimo successo di pubblico ottenuto nelle precedenti due edizioni. Faccio quindi i miei complimenti agli organizzatori che anche quest’anno hanno realizzato un calendario ricco di appuntamenti suggestivi e interessanti – aggiunge Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo –. La Liguria è entrata di diritto nel cuore pulsante dell’audiovisivo mondiale potendo offrire set naturali magnifici e adattissimi per film o video. Tutti questi lavori hanno portato ad un ritorno di immagine per la nostra regione senza precedenti. Parte del merito per i dati turistici straordinari che abbiamo registrato negli ultimi anni (nel 2025 abbiamo raggiunto il record di ben 21 milioni di presenze) è da attribuire anche alle immagini bellissime dei nostri territori (città d’arte, borghi di mare o dell’entroterra) che sono state veicolate dalle tantissime produzioni ambientate in Liguria e che hanno fatto da eccezionale veicolo di promozione”.

“Siamo molto contenti della terza edizione del Portofino Days perché saranno tre giorni importantissimi, per proporre Portofino e tutta la Liguria come terra da fiction – spiega Giorgio D’Alia, vicesindaco di Portofino -. La promozione del nostro territorio continua con grande soddisfazione”.

“Santa Margherita Ligure ha riscoperto una sua antica vocazione ed è oggi una località sempre più appetita dalle produzioni cinematografiche, in particolare straniere. È noto come la nostra città sia stata teatro di pellicole come ‘Infelici e Contenti’, ‘Sole a Catinelle’ e ‘Murder Mistery’, senza dimenticare la strepitosa interpretazione di Mastroianni in ‘Racconti d’Estate’ – dichiara Guglielmo Caversazio, Sindaco di Santa Margherita Ligure –. Anche recentemente è stata set di un film americano che ha girato in loco scene complesse di car chase che hanno richiesto un complesso supporto logistico. Per diverse settimane i nostri uffici hanno lavorato fianco a fianco con i professionisti del settore, acquisendo un know-how che in futuro avrà sicuramente occasione di essere messo a frutto. Cinema significa immagine ma anche promozione turistica e indotto economico. Per noi essere parte attiva dei Portofino Days è quindi fondamentale per proseguire lungo un percorso in cui crediamo fermamente”.

“La terza edizione di Portofino Days consacra la Liguria come un hub globale per l’industria dell’audiovisivo. La presenza delle grandi Major mondiali e la partnership con la Direzione Cinema, Cinecittà e l’Associazione Produttori Esecutivi dimostrano che il nostro territorio non è solo una scenografia naturale di rara bellezza, ma un ecosistema professionale maturo, capace di attrarre investimenti e generare occupazione qualificata – commenta Cristina Bolla, direttore del Portofino Days International Fiction Festival, Presidente GLFC e Centro Studi Amadeo Peter Giannini –. Con questo Festival continuiamo a trasformare la ‘Terra da Fiction’ in un laboratorio permanente di innovazione creativa.

L’evento si apre ufficialmente a Genova già il 20 marzo con la mostra Non si può morire per un dollaro dedicata ad Amadeo Peter Giannini, il banchiere di origini liguri che finanziò, tra gli altri, Walt Disney permettendogli di avviare la sua brillante carriera. La mostra arriva a Genova dopo il grande successo riscontrato al TTG di Rimini. Sarà visitabile fino al 31 marzo, presso la sede della Camera di Commercio di Genova, in Via Garibaldi 4. L’accesso alla mostra è gratuito.

I Portofino Days contano la presenza anche di un altro evento culturale regionale: l’ottava edizione di Ligyes, l’ importante festival culturale estivo che si svolge tutti gli anni ad Alassio, focalizzato su musica, cinema, letteratura e informazione. II 27 marzo alle ore 16, in Piazzetta, taglio del nastro per la sezione di arte contemporanea Mare Nostrum concepita per uno degli artisti italiani più riconosciuti anche all’estero, Andrea Roggi. Con l’installazione di 2 opere nella Piazzetta, Levitas e L’Amore Genera Vita, a cura della Galleria Ravagnan, l’arte sarà presente fino al 30 di agosto in una scenografia unica come Portofino. Il 28 marzo, Ligyes presenta il docufilm dedicato a Fabrizio De André a cura di Stefano Senardi.

“Ligyes ha molteplici anime: due di queste esordiscono a Portofino nei giorni di Portofino Days grazie all’ospitalità della città e della Genova Liguria Film Commission con cui Ligyes collabora da anni. – annuncia Marco Melgrati, sindaco di Alassio -. Con la Galleria Ravagnan saremo presenti con il progetto Mare Nostrum e le 2 installazioni di Andrea Roggi. Con la sua anima musicale invece sabato 28 marzo la presentazione del docufilm dedicato a Fabrizio De André a cura di Stefano Senardi direttore artistico del Premio Alassio per la Musica”.

Il programma a Portofino tra piazzetta, il teatrino di Strehler e Castello Brown

La terza edizione segna un salto di qualità nel posizionamento internazionale, testimoniato dal crescente interesse delle grandi Major – come Disney, Warner Bros, Rai Fiction e Amazon MGM Studios – e dalla partnership strategica con APE (Associazione Produttori Esecutivi). Il festival non è solo un evento glamour, ma un motore economico: la kermesse, infatti, supporta la destagionalizzazione turistica e valorizza il territorio come destinazione professionale per l’industria creativa.

Il nuovo format delle premiazioni prevede due momenti esclusivi su invito: la cena all’Excelsior Palace di Rapallo (27 marzo) con l’omaggio al “Pianista sull’Oceano” a cura dell’attore e regista Igor Chierici e la “Portofino Excellence Night” al Castello Brown (28 marzo), dove verranno consegnati i Portofino Days Awards a personalità come Carla Signoris, Romano Reggiani e Martina Colombari.

Le grandi anteprime: da Ncis a Nuovo Cinema Portofino

Il programma 2026 propone diversi contenuti esclusivi. Tra gli appuntamenti principali figura l’anteprima mondiale di una puntata inedita di NCIS: Origins, il prequel dedicato alla carriera di Jethro Gibbs, storico protagonista della celebre serie, che sarà presentata alla presenza dell’attore Austin Stowell e della produzione.

Spazio anche alle produzioni legate al territorio con l’anteprima mondiale del docufilm “Nuovo Cinema Portofino” e la presentazione di “Coccinelle” di Giorgio Molteni, entrambi realizzati grazie all’ultimo Bando audiovisivo di Regione Liguria. Il programma prevede, tra gli altri, momenti di approfondimento dedicati alla scrittura e alla produzione audiovisiva. Uno dei panel che vedrà protagonisti lo scrittore e regista Donato Carrisi e Nils Hartmann, Senior Director Sky Originals Italia, sul tema del passaggio “dal libro allo schermo”.

Questa edizione dei Portofino Days sarà anche l’occasione per presentare il nuovo bando del Fondo Italia-Iberamerica (MiC) da 1 milione di euro annui, volto a favorire le collaborazioni internazionali. Il festival si conferma inoltre un luogo di matching B2B, dove produttori e investitori possono incontrarsi per finanziare nuovi progetti in fase di sviluppo.

La formazione e le masterclass a Santa Margherita Ligure

A Santa Margherita Ligure, il festival investe sui giovani e il futuro del settore con le masterclass dedicate ai mestieri del cinema, alle colonne sonore, alla sceneggiatura e, per la prima volta, all’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel settore. Nella sede di Villa Durazzo le masterclass iniziano già da giovedì 26 marzo. Gli incontri delle masterclass sono gratuiti e aperti a tutti, su prenotazione. Ci si può registrare anche sul posto. Tutte le info e i programmi sono su https://lamialiguria.it/en/portofino-days/

Sensualità a corte: torna la visita al teatro di posa

Dopo il successo dello scorso anno, torna anche per questa edizione la possibilità di visitare il teatro di posa di “Sensualità a Corte”. La storica fiction di Marcello Cesena, che nel 2025 ha compiuto vent’anni, tornerà ad aprire il proprio set il 29 marzo dalle 10.30 alle 12.30. Gli studi si trovano all’interno del Videoporto di Genova, a Cornigliano.

Alla visita, gratuita, si può partecipare solo su prenotazione, attraverso il link di Eventbrite: http://bit.ly/4uzM1nd

I posti sono limitati alla capienza degli spazi.