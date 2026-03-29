Tigullio Design District, dal 20 aprile al via la quinta edizione in sette città della Riviera

Chiavari. Design tra visione, innovazione, e cultura del progetto. Dal 20 al 26 aprile 2026 torna nel Golfo del Tigullio la quinta edizione del Tigullio Design District (Tdd), la prima manifestazione internazionale di design in Liguria: una piattaforma che unisce un territorio unico come il Golfo del Tigullio nella kermesse diffusa che connette territori, comunità e professionisti che guardano al futuro.

Sette le città coinvolte, insieme alle loro frazioni, in un’edizione di crescita e consacrazione per il Tdd ideato e promosso dall’Associazione Culturale Liguria Design. Anche quest’anno accoglie realtà internazionali, nazionali e locali del settore design, rafforzando il proprio ruolo di hub regionale per design e creatività, dove il progetto è protagonista per guardare al futuro. Il Tigullio Design District è stato riconosciuto e inserito tra gli eventi della giornata del Made in Italy dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tigullio Design District è il primo evento internazionale annuale in Liguria dedicato al design fronte mare: un osservatorio privilegiato sulle traiettorie future del settore. Protagonisti sono i settori dalla nautica con i cantieri, materiali innovativi alle tecnologie sostenibili, dagli accessori ai sistemi, fino al mondo outdoor tra arredo urbano e paesaggio, con un’attenzione crescente alla transizione ecologica e alla ricerca. Accanto a questo il lifestyle ben rappresentato nel Golfo del Tigullio che attraversa moda, interior design, yacht design e molto altro ampliando lo sguardo verso nuove contaminazioni disciplinari.

Il Golfo del Tigullio diventa così un laboratorio a cielo aperto dove designer, imprese, studenti e istituzioni si incontrano tra cultura, formazione e networking. Una settimana dinamica e trasversale, pensata per cittadini, turisti, professionisti e giovani talenti, che trasforma il territorio in un ecosistema creativo capace di generare connessioni e opportunità che si sviluppano di anno in anno.

Il 2026 segna un passaggio evolutivo con il tema: “Dove va il Design“, una riflessione collettiva sulle direzioni future del progetto, tra innovazione tecnologica, responsabilità ambientale e nuovi modelli sociali.

Da Portofino a Santa Margherita Ligure, da Rapallo a Zoagli, da Chiavari a Lavagna fino a Sestri Levante, l’intera riviera si trasforma in un palcoscenico diffuso. Piazze storiche, palazzi, caruggi, marine e baie sul mare ospitano conferenze, talk, esposizioni e performance. Scuole, centri culturali, strutture ricettive, showroom e studi professionali aprono le porte in via straordinaria, consolidando il format open space che contraddistingue il District.

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Camera di Commercio di Genova, Cna Genova e di tutti i sette Comuni coinvolti da Portofino a Sestri Levante. Confermata inoltre la partnership con il Fuorisalone di Milano, oltre alle centinaia di partnership in Italia e nel mondo.

Per un’intera settimana, TDD26 propone un calendario articolato di mostre, forum, incontri, workshop e laboratori dedicati anche agli studenti delle scuole accreditate, rafforzando la vocazione formativa dell’evento. Tutti gli appuntamenti saranno consultabili sul sito ufficiale www.tigulliodesigndistrict.com e sui canali social della manifestazione (Instagram @tigulliodesigndistrict – @liguriadesign).